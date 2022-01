Rodrigo De Paul: “El equipo lo hizo bien, sabiendo que faltaba nuestro capitán”

Sin Lionel Messi, sin su entrenador titular y desafiando la altura, Argentina ganó 2-1 a Chile, equipo que quedó virtualmente sepultado de las aspiraciones de Chile de clasificarse a la Copa Mundial de 2022.

“El análisis es bastante simple porque era un partido duro contra un equipo que tiene jugadores de jerarquía. Nosotros vinimos a competir seriamente y nos llevamos un triunfo”, confió Walter Samuel al término del partido.

El técnico que cumplió con el rol de Scaloni en la noche de este jueves en Calama, sostuvo que “Messi es el líder futbolístico de este equipo, pero pudimos hacerlo muy bien sin él. Nos faltaron otros chicos por Covid que queríamos que estuvieran, pero el equipo hizo un esfuerzo muy grande y quiero agradecerles por eso”.

Y agregó: “Conmueve el carácter que tienen los muchachos. Todos los jugadores empiezan de cero y quieren ganarse un lugar para el Mundial. Acá hay una sana competencia”.

“Seguramente hay cosas para mejorar, pero el equipo mostró carácter en un ambiente difícil”, cerró el ayudante de campo de Scaloni.

Por su parte, el volante central de la Albiceleste, puesto que se ganó con creces, Rodrigo De Paul, hizo su análisis del partido pero contextualizando incluso con la mala experiencia de la previa.

Duras declaraciones de Rodrigo De Paul desde Calama, tras la victoria de Argentina: los jugadores no la pasaron para nada bien en Chile. pic.twitter.com/YMhrUT45nt — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2022

“Llegamos al hotel y en las habitaciones hacía 32°, no andaba el aire acondicionado. Abrimos las ventanas y había sonido de sirenas, muchos no pudieron dormir. Esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará”, dijo.

Puntualmente sobre el partido de anoche, De Paul expresó que “alguno podría pensar que este grupo está relajado por haber conseguido la clasificación a Qatar, pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección damos el 110 por ciento. Estoy feliz de ver cómo este equipo reacciona ante las adversidades”.

Y continuó: “Sabíamos que iba a ser difícil enfrentar a Chile, pero el equipo lo hizo bien, sabiendo que faltaba nuestro capitán. Demostramos que somos un equipo, que estamos muy consolidados”.

Finalmente el futbolista del Atlético de Madrid emitió palabras para los compañeros que no pudo estar en el campo de juego por Covid-19: “Queremos mandarle un saludo muy grande a Buendía, a Scaloni, a Aimar, a Mac Alliester. Ellos querían estar pero el Covid no los dejó. Sin embargo, este triunfo también es de ellos”.

En sintonía estuvo Ángel Di María: “Seguimos haciendo las cosas bien. Dedicamos esto a todos los compañeros, que se recuperen bien”. Y el objetivo “es seguir trabajando de esta manera y darles más alegrías a los argentinos’, concluyó.