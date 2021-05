Rodolfo D’Onofrio: “Me gustaría ser Presidente de la Nación”

Rodolfo D’Onofrio reconoció este mediodía que “sería un honor” y “le gustaría” a futuro transformarse en el Presidente de la República Argentina, aunque aclaró que su deseo no implica, lógicamente, que termine dándose. El máximo dirigente de River aseguró que pensará sobre la posibilidad de lanzarse a la política nacional una vez terminado su mandato, en diciembre.

“Yo creo que es un honor que tiene cualquiera como ciudadano. ¿Por qué no? Sería un honor, pero no quiere decir que voy a ser presidente”, comentó en diálogo con ESPN. Y agregó: “En este momento, lo que me propongo es salir del problema este del Covid en el plantel. Siempre dije que lo voy a pensar y lo voy a hacer una vez que me vaya de River. En este momento me tengo que ocupar de cosas más importantes que de lo que yo quiera hacer en mi vida”.

D’Onofrio, que está atravesando el último año de su segundo período como presidente de River, estará en el cargo hasta fin de año y ya anticipó que no seguirá al frente de la Comisión Directiva del Millonario. Hasta entonces, ratificó que no pensará más allá de diciembre: “La responsabilidad que tenemos como dirigentes es sobrellevar esta situación y seguir tratando de ser siempre un club con la grandeza que tiene River. De valores, de entender que es una familia, que acá se forman y se educan”.

D’onofrío y su presidencia en River ocn un presidente de la Nación fanático de Boca

El actual presidente de River lamentó haber coincidido en su cargo con un Presidente de la Nación hincha de Boca, como Mauricio Macri. “Me hubiera gustado haber tenido un presidente de la república hincha de River. Tenerlo a Menem de presidente, porque tener de Presidente a un hincha de River hubiese sido extraordinario, a mi me tocó uno de Boca”, soltó. Pero eso no fue todo, porque también hizo mención a la cuestión económica: “Y envidio a los que les tocó el uno a uno, porque los jugadores de afuera venían a jugar acá porque cobraban casi lo mismo que en Europa. Hoy todos los que nos rodean son más poderosos que nosotros, producto de tener la diferencia que tenemos con el dolar”, agregó.