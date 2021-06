Rodolfo D’Onofrio le respondió a Riquelme: “Que se ocupe de Boca y yo me ocupo de River”

Juan Román Riquelme habla muy poco con la prensa pero cada vez que lo hace sus declaraciones retumban en el mundo Boca y también en River, luego de que el líder del Consejo de Fútbol señalara que su clásico rival todavía no pudo conseguir títulos locales con Marcelo Gallardo como entrenador pese a destacarlo como el mejor de la historia en el club y provocara la respuesta de Rodolfo D’Onofrio desde Orlando.

“No sé lo que dijo Riquelme, que se ocupe de Boca y yo me ocupo de River. Además en el 2014, con Ramón Díaz como DT, yo gané un campeonato así que yo me voy contento, no tengo ningún problema. Y aparte espero ganar este también” , respondió D’Onofrio en diálogo con ESPN haciendo referencia a su último semestre como presidente.

Sobre el duelo pendiente ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina y el posible cruce en cuartos de final de la Libertadores, D’Onofrio no se achicó y aseguró que le gustaría que haya más Superclásicos y sacó pecho por los que ya ganó en sus más de siete años de gestión: “Siempre los River-Boca son algo muy especial y ya que me estoy yendo, qué mejor que tener un par de partidos contra nuestro rival de todos los tiempos”.

Sobre la polémica que generó el fixture de la Liga Profesional que tendrá a River como local ante los otros cuatro clubes considerados grandes relativizó que eso fuera una ventaja y señaló que sus jugadores deberán viajar mucho y eso desgasta: “Tenemos que viajar mucho, siempre se dice que una de las plazas más difíciles es Rosario y nos toca jugar con Central y con Newell’s allá. Pero no me quejo. Va a depender de lo que pase con la pandemia porque ser local hoy no es una ventaja porque es verdad que jugás en el lugar que vos conocés, en tu casa, pero no está el público”.

D´Onofrio evitó pronunciarse sobre la gestión de Riquelme manejando el fútbol boquense y aseguró que eso “lo dejo a ustedes (los periodistas)”.

“De Boca no me ocupo, yo me ocupo de River y del fútbol argentino porque creo que estamos viviendo un momento especial con el seleccionado argentino. Le tengo mucha fe a Lionel Messi, lo veo bien. Es el mejor jugador del mundo y un ejemplo de profesional y humildad para la juventud”, sentenció.

El presidente riverplatense indicó que durante su gestión al frente de la institución pudo tener algún que otro recuerdo, como “las dos Copas Libertadores firmadas, réplicas de otras Copas y camisetas de adversarios por los canjes entre los presidentes”.

“Tengo colgadas en mi armario más de 200 (camisetas) y serán parte de mi pequeño museo. Los trofeos originales están en el museo, en la Conmebol o en el lugar que corresponda. Y la última camiseta que tengo y se la di al museo y espero que se fabriquen más porque es un hecho histórico, es la de arquero de Enzo Pérez”, detalló.

Incluso D´Onofrio reconoció que entre las camisetas que posee hay una de Boca, y aclaró que lo hace porque ama “el fútbol argentino”.

“Con (Jorge) Ameal lo hemos hablado: somos rivales y jugamos el partido a muerte. No somos amigos por 90 minutos, pero antes y después River y Boca tienen que estar como los demás clubes, todos juntos. El fútbol argentino necesita una unidad muy grande, un acuerdo y proyectos modernos. Necesitamos ir para adelante”, enfatizó.