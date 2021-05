Rodolfo D’Onofrío: “Boca se la va a tener que bancar, le tengo mucha fe a estos chicos”

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, no habló públicamente sobre los 15 casos de Covid-19 que afectaron al plantel profesional hasta que se viralizó el audio que le envió a la Comisión Directiva para pedir unidad y sacar adelante el Superclásico contra Boca, en La Bombonera, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional.

“A toda la Comisión Directiva, aquí no hay oposición, no hay ni minoría, ni mayoría, ni oficialismo, no hay nada. Mañana todos juntos, a creer, a estar juntos, a acompañar a este equipo, a estos jugadores porque nos tocó algo durísimo, pero vamos a salir adelante. Están con mucha fe, se los puedo asegurar. Hay que creer mucho y juntos vamos a poder alentarlos ahí, en la pequeña cantidad que seamos. Vayamos con esa actitud y con la idea de que podemos”, se escucha en el audio.

Y continúa con un claro mensaje a Boca: “Somos punto, ellos son banca. Se la van a tener que bancar. Les tengo mucha fe a estos chicos y también para el miércoles. Ante la mala siempre hemos tenido las fuerzas para pelear. Mañana vamos por lograr algo heroico, y si no se logra, también los vamos a acompañar. Pero vamos con la fe para lograrlo. Fuerte abrazo a todos”.

Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna, Franco Petroli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Nicolás de la Cruz, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Benjamín Rollheiser, Rafael Santos Borré, Federico Girotti y Matías Suárez no pondrán jugar mañana el Superclásico ante Boca en La Bombonera tras haber dado positivo por coronavirus.

Sin sus cuatro arqueros, el director técnico Marcelo Gallardo citó de urgencia al juvenil Alan Leonardo Díaz, de 21 años y habitualmente suplente en la Reserva. ¿Su suplente? Todos los cañones apuntan a Agustín Gómez, categoría 2002, quien jugó el juvenil Sub-17.

La noticia sacudió la concentración de River a un día del partido por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y redujo de 23 a 12 los jugadores disponibles en la lista de convocados.