Roberto Saibene y la polémica del TC: “No nos gusta la actitud que tomó el equipo”

El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera concluyó con un halo de polémica alrededor por la mala computación de las vueltas de Valentín Aguirre, quien ganó en pista. Sin embargo, la Deportiva de la ACTC corrigió su error dos horas después y la victoria fue para Gastón Mazzacane, mientras que el arrecifeño fue excluido por técnica.

El Comisario Deportivo de la competencia, Roberto Saibene, charló con Carburando y describió lo sucedido el pasado domingo en El Villicum. “Cuando terminó la carrera, bajaron desde la deportiva y nos dijeron que tenían dudas sobre una posible vuelta menos. Constatamos y era así, ya que pudimos demostrar que había un error en el quinto giro, donde Aguirre ingresa a boxes y a los 30 segundos pasa por la recta principal Norberto Fontana. Cuando él retoma la carrera, vuelve en el octavo lugar, pero cumplirse otro paso del puntero, ahí pierde la vuelta. Producto de esa equivocación termina con el total de vueltas”, manifestó en primera instancia.

Roberto Saibene quedó molesto con lo hecho por el DTA Racing ACTC

Además, Saibene resaltó que el accionar del equipo de Aguirre, el DTA Racing, no fue el adecuado. “No nos gusta la actitud que tomó el equipo, así que nosotros el martes, cuando presentemos en la CAF el informe, lo vamos a hacer notar para que el ente fiscalizador los cite y lo charlen. Nos parece fuera de lugar el reclamo en plena carrera, donde todo es tan dinámico producto de las característica de la final”, afirmó.

En tanto, dio detalles sobre cómo se produjo la confusión. “Ellos plantearon que no habían perdido la vuelta y ante la duda que expusieron, la deportiva les puso la vuelta. Sin embargo, después lo corroboramos y fue como que la insistencia lleva a generar la duda en la deportiva, porque podía no haber marcado el sensor. Pero no fue así y está todo subsanado”, señaló.

“Cuando la Deportiva nos comunica lo que había pasados, le pedimos que inmediatamente citen al concurrente para charlarlo y ver qué es lo que había pasado. Se dio ese dialogó y luego subimos nosotros a chequear y estaba claro que habían perdido la vuelta, por lo que modificamos el clasificador”, añadió para cerrar.