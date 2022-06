Robert Lewandowski elogió a Lionel Messi y lo comparó con un auto

Luego de lo que significó la polémica entrega del Balón de Oro del último año en el que Lionel Messi se impuso ante Robert Lewandowski, ambos futbolistas han disparado con munición gruesa respecto del veredicto de la prensa especializada.

Primero, el jugador polaco había expresado su malestar por las declaraciones de Lio cuando recibió el premio de la revista France Football: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo en aquel entonces.

Hace una semana, momentos previos a la Finalissima, fue el propio Messi quien afirmó: “Las palabras que dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente porque el año pasado me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Que lo tome como quiera, no me interesa”.

Tras una semana de tregua, Lewandowski volvió a referirse al capitán de la Selección Argentina, pero esta vez con palabras mucho más amables y con una insólita comparación: “Leo Messi es como un Ferrari histórico. Te parás a su lado y tenés una sensación de ‘wow’”, comparó el futbolista en declaraciones al podcast “Onet Sport” de su país natal.

Robert Lewandowski. El tremendo goleador del Bayern que no marcó en la final. (AP)

Además, en este mismo show aclaró algunas cuestiones respecto de sus intenciones de marcharse del Bayern Münich: “Mi historia en el Bayern terminó. Me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Algo dentro de mí se apagó”, disparó.

Lo cierto es que al polaco le queda un año más de contrato en el conjunto bávaro y el club tiene intenciones de que se quede y lo cumpla, pero el goleador quiere buscar nuevos aires y aprovecha para postularse ante el interés de diversos clubes europeos, como el del Barcelona, quien marcha primero en la carrera por adquirir sus servicios.