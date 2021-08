River y Boca ultiman detalles para el superclásico de Copa Argentina: posibles equipos, hora, TV y más

Una vez más, River Plate y Boca Juniors se medirán en un mano a mano copero y eliminatorio. Será por octavos de final de la Copa Argentina, este miércoles 4 de agosto en el estadio Ciudad de La Plata.

El juego, que será televisado por TyC Sports, comenzará a las 19 y será dirigido por Patricio Loustau.

Así se arma River Plate

El entrenador Marcelo Gallardo concentrará a sus jugadores con una duda en el equipo titular para enfrentar el miércoles el séptimo mano a mano definitorio ante Boca Juniors desde que asumió, en junio de 2014, con la ausencia de Matías Suárez y la presencia de Paulo Díaz.

Con Díaz mejor de la dolencia por la “paralítica” que lo sacó del partido ante Huracán, sin Suárez -descartado por lesión- y con la duda de Jorge Carrascal en la zona media, el “millonario” ya piensa en el superclásico.

El zaguero chileno, quien sufrió un golpe a la media hora de juego ante el “Globo” y fue reemplazado por Jonatan Maidana, se encontraba mejor esta mañana pero solo hizo tareas de kinesiología y trabajó en el gimnasio para poder jugar el miércoles.

Tras la rotación frente a Huracán, donde descansaron desde el arranque Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Braian Romero, el “Muñeco” definirá por la tarde el equipo que jugará ante el “xeneize”.

La duda principal pasa por el colombiano Carrascal, quien jugó los 90 minutos ante Huracán y podría dejarle su lugar a José Paradela, de buenos ingresos en los minutos que sumó en las últimas tres presentaciones.

Así, el probable equipo para enfrentar a Boca será con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz y José Paradela o Jorge Carrascal; Braian Romero y Julián Álvarez (reemplazará al cordobés Suárez).

A estos futbolistas se agregarán otros 10 concentrados que son los arqueros Enrique Bologna y Germán Lux y los jugadores de campo Javier Pinola, Jonatan Maidana, Milton Casco, Alex Vigo, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Benjamín Rollheiser y Federico Girotti.

Siguen trabajando de manera diferenciada Agustín Fontana, por un desgarro; el mencionado Suárez, por una distensión muscular (se lo preserva en principio para el partido de ida de cuartos de final de Libertadores ante Atlético Mineiro del próximo miércoles 11); Robert Rojas, con pubialgia y Leonardo Ponzio, con tareas especiales debido a la miocarditis que le causó el contagio de Covid.

De este modo, el partido ante Boca será el séptimo mano a mano definitorio de la era Gallardo, con 6 resoluciones a favor del “Muñeco” y una conseguida por Boca en mayo de este año por penales en la Bombonera, por los cuartos de final de la Liga Profesional, tras un empate 2-2.

El primero de tales cruces fue en 2014, en las semifinales de la Copa Sudamericana, con igualdad sin goles en la Bombonera y triunfo de River en el Monumental con gol de Leonardo Pisculichi, tras el penal atajado por Marcelo Barovero a Emanuel Gigliotti.

En 2015 se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Libertadores con triunfo en la ida en el Monumental por 1-0 tras el gol del uruguayo Carlos Sánchez, de tiro penal, y con la suspensión en la vuelta en La Boca tras los incidentes del recordado gas pimienta.

Por torneos locales jugaron una final en marzo de 2018, en la Supercopa que enfrentaba a los ganadores de la Copa Argentina y el Campeonato, y River ganó 2-0 con tantos de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.

En la Libertadores de 2018 hubo otra final con un 2-2 en la ida con goles de Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz, en contra, en la Bombonera, y la vuelta que se jugó en Madrid la ganó River 3-1 con goles de Pratto y Juan Fernando Quintero en los 90 minutos, y un tanto de Gonzalo “Pity” Martínez en tiempo suplementario.

La última vez que se cruzaron fue en 2019, en las semifinales de la Libertadores, con triunfo para el “millo” por 2-0 en la ida en Núñez con tantos anotados por Ignacio Fernández y Rafael Santos Borré, y en la revancha pasó a la final por diferencia de gol, con triunfo de Boca por 1-0 en la Bombonera.

Además, los historiadores asumen que en total son 19 los cruces mano a mano desde la era previa al profesionalismo y que la tercera parte de los mismos se terminó dando en estos años del “Muñeco” Gallardo al frente del plantel riverplatense.

Los datos históricos totales de los mano a mano superclásicos registran que River eliminó a Boca en 13 oportunidades y solamente fue eliminado 6 veces, con 12 enfrentamientos a nivel local y 7 a nivel internacional.

Así se arma Boca Juniors

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo piensa en poner una línea de tres defensores ante River, mientras que el delantero colombiano Sebastián Villa se reunió hoy con el vicepresidente Juan Román Riquelme y ratificó su postura de no continuar en el club y ser transferido a Brujas, de Bélgica.

Villa volvió a ausentarse del entrenamiento de este lunes y por la noche se reunió con el también titular del Consejo de Fútbol en el predio de Ezeiza acompañado por sus representantes, quienes le ratificaron su intención de marcharse del club de la Ribera, a lo que Riquelme les respondió que el colombiano debe presentarse a practicar porque de lo contrario será intimado mediante carta documento por abandono de trabajo.

De hecho, ya el viernes pasado dejaron claro el presidente Jorge Ameal y el integrante de la secretaría de fútbol, Jorge Bermúdez, que el club ya pasó el tema al Departamento de Legales y son los abogados los que se ocupan de esta falta al contrato laboral que está teniendo el futbolista.

Ya son tres los días que el colombiano no cumple con su trabajo y la idea del jugador era viajar a su país, algo que si todavía no hizo fue solamente porque sus representantes le aconsejaron que no lo hiciera.

El extremo tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2024 y sus representantes tienen todo arreglado con Brujas para avanzar hacia un contrato por tres años.

El club europeo ofreció por su pase 7.000.000 de dólares y Boca, que es dueño del 70 por ciento de su ficha (Deportes Tolima, de Colombia, tiene el 30 restante), rechazó la propuesta y está a la espera de que los belgas suban el monto de la oferta, ya que su cláusula de salida es de 40.000.000 de dólares.

No hay que olvidar que Villa afronta una causa por violencia de género entablada el año pasado por su expareja Daniela Cortés, que ya fue elevada a juicio oral por la Cámara Penal de Lomas de Zamora.

Por esa causa, el futbolista tiene que pedir permiso a la Justicia cada vez que sale del país, ya sea por un tema laboral o personal.

El que sí practicó hoy en el predio de la entidad en Ezeiza fue el resto del plantel y allí los que jugaron ayer ante Talleres en Córdoba hicieron ejercicios regenerativos y los que no actuaron efectuaron un táctico de fútbol.

“Veremos si ponemos algún chico. Es un clásico el del miércoles con River, el cuarto que vamos a jugar en el año y no es normal. Sabremos sobrellevarlo”, dijo ayer Russo en conferencia de prensa.

La idea del técnico es retomar una línea de cinco defensores para jugar el Superclásico, dos de los cuales pasan a ser volantes y se transforma en tres en el fondo, como la que utilizó con distintos nombres ante el mismo rival por la quinta fecha de la Copa Diego Maradona, el 14 de marzo pasado.

Las dudas en el equipo inicial están en saber si podrá jugar el peruano Luis Advíncula, quien el sábado tuvo su primer entrenamiento con el plantel, falta que llegue su “transfer” para que esté autorizado, aunque igual viajó con sus compañeros a Córdoba para presenciar el empate 0 a 0 ayer ante Talleres.

De no poder hacerlo, seguirá Marcelo Weingandt, quien regresó de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata y ya lo hizo en forma oficial en los dos encuentros ante Atlético Mineiro, por Copa Libertadores y el de ayer ante Talleres, por la Liga Profesional de fútbol.

En la línea de tres defensores, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo son titulares seguros y parecería que Carlos Zambrano le ganaría el lugar a Lisandro López.

En tanto, del lado izquierdo, Agustín Sandez sería de la partida, ya que el colombiano Frank Fabra sigue una mini pretemporada con su compatriota Edwin Cardona, pero algunos piensan que llegaría la oportunidad para el juvenil Valentín Barco, de gran protagonismo en los dos partidos que jugó la reserva ante Banfield y San Lorenzo de Almagro, en el torneo local.

Pero la incógnita principal está en el mediocampo, donde Alan Varela y Esteban Rolón pelean por un puesto, y Diego González y el recientemente incorporado Juan Ramírez serán sus acompañantes.

Arriba no habrá dudas, los dos delanteros serían Norberto Briasco y Cristian Pavón, ya que el DT no tiene muchas variantes en ese sector.

Ayer, el entrenador expresó su preocupación por la falta de eficacia en la red, debido a que en los seis partidos oficiales de este semestre, Boca solo convirtió un gol en el empate 1 a 1 ante Unión, en Santa Fe y con un equipo alternativo.

“Es necesario que Boca convierta goles, pero confío en que ya van a llegar, porque el equipo crea situaciones. Hay que tener calma”, indicó el técnico, en forma sincera.

Entonces la posible formación sería con Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Luis Advíncula o Marcelo Weingandt, Diego González, Alan Varela o Esteban Rolón, Juan Ramírez y Agustín Sandez; Cristian Pavón y Norberto Briasco.