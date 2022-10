River quiere reafirmar su gran momento en su visita a Patronato: Hora, Tv y formaciones

River afronta la recta final del año y visita a Patronato a las 20.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Entre Ríos, por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de una racha positiva en la que se impuso ante dos rivales directos por la clasificación a la Libertadores 2023: la primera victoria fue por 3 a 0 a Argentinos Juniors en La Paternal y la otra frente a Estudiantes por 5 a 0 en el Monumental.

Jugadores de River, festejan uno de los goles frente a Huracán de Parque Patricios

En la lista de concentrados para el encuentro ante el Patrón y en la misma no aparecen ni Bruno Zuculini ni Lucas Beltrán. Es por este motivo que el Muñeco no podrá repetir el once que viene de golear al Pincha, porque el volante se sometió a estudios y los mismos arrojaron que tiene un pequeño desgarro y el delantero tiene una fatiga muscular.

Por su parte, los dirigidos por Facundo Sava contarán con el regreso de varios futbolistas que habitualmente integran la formación inicial. En este crucial duelo para asegurar su permanencia en primera división, Patronato tiene la difícil tarea de ganar y que pierdan Arsenal -le lleva 8 puntos de ventaja- y Aldosivi -le lleva uno- a falta de 4 fechas para el final del certamen. Por eso apostaría a los mismos 11 que lograron el triunfo por 2-1 ante el puntero Atlético Tucumán, en la fecha 22.

El "Patrón" superó al "Deca" y sueña con salvarse del descenso. (Prensa Patronato)

Posibles formaciones

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Sebastián Medina, Justo Giani o Jonas Acevedo, Nicolás Castro y Tiago Banega; Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Emmanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez; Nicolás De la Cruz, Juan Fernando Quintero, Agustín Palavecino; Pablo Solari y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Paraná).

Hora: 20.30.

TV: ESPN Premium.