River Plate y el Club Atlético Lanús rechazaron las vacunas de Conmebol

Luego de que River y Lanús deban mudar sus partidos por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, a Paraguay debido a la crisis social en Colombia, desde Conmebol les ofrecieron aprovechar la oportunidad para vacunarse contra el Covid-19 con las dosis de Sinovac que posee el ente continental. A pesar de esto, ambos equipos declinaron amablemente el ofrecimiento y esperarán a ser vacunados en Argentina.

El Millonario -que enfrentará a Independiente Santa Fe esta noche-, agradeció el ofrecimiento, pero las dudas que rodean a la efectividad de la vacuna Sinovac, sobre todo con una sola dosis sumadas a la incertidumbre respecto de cuándo recibirían la segunda derivaron en que decidan no darse la vacuna. Sobre éste último punto, al conjunto de Núñez le dijeron que la segunda dosis sería recién dentro de un mes, justo cuando el plantel estará licenciado y de vacaciones.

Lanús, por su parte, añadió otro motivo para decidir no darse la vacuna y es el de los posibles efectos adversos que puede dar la misma. En concreto, como sucede con todas las vacunas que se aplican en el mundo, cualquier persona es susceptible de sufrir efectos adversos menores tras recibir la dosis, como pueden ser dolores de cabeza y hasta fiebre. Así, con el partido tan cerca, prefirieron evitar perder a algún futbolista ante estas cuestiones.

De esta manera, ambos clubes agradecieron la invitación pero decidieron aguardar a ser vacunados en territorio argentino, cuando a cada jugador le corresponda.

Conmebol dispone de 50 mil vacunas Sinovac para sus jugadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol recibió las 50 mil vacunas del laboratorio chino Sinovac Biotech, que serán utilizadas para inmunizar a futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros que participen de las distintas competencias sudamericanas de cara a la próxima Copa América.

La prioridad para iniciar el proceso vacunatorio serán los planteles que disputen la Copa América. En igualdad de importancia, estarán todos los clubes que participen de los torneos internacionales que organiza la Conmebol, hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país.

El ente regulador del fútbol sudamericano aclaró que “la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.