River: Gallardo pedirá la suspensión de los próximos dos partidos pero la Liga no lo permitirá

Se acercan las Eliminatorias para Qatar 2022 y sumado al flojo desarrollo de River en los últimos enfrentamientos, se produce una tensa situación para el Millonario. El DT Marcelo Gallardo expuso su malestar y pidió por la suspensión de los próximos partidos.

En los próximos días, River enfrentará a Sarmiento de Junín y a Independiente el 30 de agosto y 5 de septiembre, respectivamente. Estas fechas coinciden con la concentración y posteriores partidos de la Selección Argentina por lo que el Muñeco no podrá contar con la presencia de Franco Armani y Julián Alvarez. Lo mismo se repite con Paulo Diaz, Nicolás de la Cruz y David Martínez, quienes también fueron convocados por sus equipos nacionales.

Ante esta complicada situación, el destacado DT del club contempló la idea de suspender los próximos enfrentamientos debido a las bajas de jugadores. “Lo tenemos considerado, porque creo que somos el único equipo del fútbol argentino que va a estar sufriendo varias de las bajas. Viendo que podríamos tener problemas para armar el plantel, más los lesionados, creo que hay una posibilidad de ver si podemos postergar. Veremos cómo se presenta. No me parece justo ser el único equipo que lleva jugadores a la Selección y tener que competir. Ya hubo contacto con la Liga para resolver ese tema”, expresó el Muñeco en conferencia de prensa tras el empate con Gimnasia.

A pesar de la infinita o corta lista de razones que River pueda presentar en solicitud de la suspensión, La Liga no contempla la posibilidad. De este modo, el pedido que se realizará dentro de algunas horas sería rechazado.

Será este jueves cuando Gallardo cuente con la totalidad de su plantel ante Aldosivi en el Monumental. Asimismo, no tendrá en lista a Jonathan Maidana y Fabrizio Angileri ya que se encuentran en recuperación por lesiones musculares.

Las duras palabras tras el empate en La Plata

Marcelo Gallardo no dejó pasar la oportunidad para autocriticar el rendimiento en la conferencia de prensa dictada tras el empate en la séptima fecha del torneo. Apeló a que el equipo debe “recuperar la memoria”.

Preocupación de los jugadores del Millo tras el empate. / Gentileza

“Necesitamos jugar bien y ser contundentes, necesitamos ambas cosas. Cuando no se puede jugar bien, cuando hay flaqueza futbolística, podes ganar una vez, pero no es la estructura para sostenerte. Te puede salvar en un momento o dar un cambio de ánimo diferente. La sequía la cortamos con Vélez, sin jugar bien y eso no nos dio la posibilidad de sostenernos desde ahí”, comentó el DT.