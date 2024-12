River en tratativas con el delantero de la Selección de Chile Gonzalo Tapia

River Plate sigue moviéndose por el mercado de pases, buscando reforzar su plantel para pelear bien alto en 2025. En las últimas horas, y tras el aval de Marcelo Gallardo, se iniciaron gestiones para contratar a Gonzalo Tapia, el delantero chileno con más futuro. A pesar de quedar libre y no tener que negociar con la Universidad Católica, la puja es con otras ofertas que le llegaron al futbolista.

Con el vencimiento de su contrato previsto para este 31 de diciembre Tapia quedará con el pase en su poder, lo que le permite cerrar de manera directa su próximo desafío futbolístico. En ese aspecto, River no sólo buscó tentarlo con un jugoso sueldo, sino que utilizó el arma de los certamenes que disputará: El Mundial de Clubes, y la Copa Libertadores.

Gonzalo Tapia tendría todo acordado con River

El principal inconveniente para la concreción de su llegada pasa por los competidores. Es que, además del Millonario, el delantero mantiene charlas con por lo menos dos clubes de Brasil y uno de Arabia Saudita. Se trata de zonas donde se paga mucho mejor sueldo, por lo que en ese aspecto será difícil igualar el número ofrecido. A pesar de esto, la información que trascendió es que desde Núñez sacaron ventajas por la rapidez de las negociaciones, que hasta ya tendría itinerario para el viaje a Buenos Aires.

Según cuenta La Página Millonaria, el jugador viajaría el miércoles a Buenos Aires y el jueves o viernes se haría la revisión médica. “La intención es acelerar el proceso y tener la revisión completa para ser uno de los integrantes del plantel que se presente en River Camp el viernes, para viajar al día siguiente a la pretemporada en San Martín de los Andes”, contaron desde ese medio.

Cabe destacar que Gonzalo Tapia tiene 22 años, y a lo largo de sus cinco años en la Universidad Católica sumó 117 partidos, anotando 22 goles y dando 10 asistencias. En septiembre de este año debutó con la Selección mayor de Chile bajo el mando de Ricardo Gareca, donde ingresó desde el banco en tres oportunidades (1-2 vs Bolivia, 1-2 vs Brasil, y 0-4 vs Colombia).