River: en qué canal ver en vivo el partido despedida de Leo Ponzio junto a grandes estrellas

El exvolante de River Plate, Leonardo Ponzio, lanzó este jueves de manera oficial su partido despedida y expresó su satisfacción por volver a vestir la camiseta del club, el próximo 21 de septiembre, en el estadio Más Monumental.

“Será algo lindo ponerme la camiseta de River por última vez. Estoy cerca de River y me gusta estar en los lugares donde fui feliz”, señaló Ponzio en uno de los salones del Monumental, acompañado del presidente del club, Jorge Brito; y Diego Díaz, titular de Win Fun Group, empresa que organiza su partido despedida.

Leo Ponzio, ídolo de River.

“Siempre dije que me gustaría que me recuerden como persona; porque el jugador se va. Me desenvolví con valores, como me enseñaron en casa y fue un privilegio en esta enorme institución. Somos pocos los que tenemos ese privilegio, de estar con 70 mil personas en cada domingo. Estoy agradecido. Esto no lo soñé y ahora queda disfrutarlo”, indicó Ponzio, quien no pudo contener las lágrimas frente al micrófono.

De acuerdo al excapitán de River, el evento que marcará su adiós al fútbol contemplará la participación de leyendas del club de Núñez, más los campeones de la Copa Libertadores 2015 y 2018. El partido podrá verse en vivo y en directo por Star +.

“Mi familia me ayudó mucho. Y es muy importante en lo profesional porque te hace bajar a tierra. Es el sostén para la carrera”, dijo Ponzio en un repaso de su vida profesional frente a una buena cantidad de medios de comunicación.

El exNewell’s Old Boys y Zaragoza, de España, recordó a varios entrenadores durante su carrera, entre ellos José Pekerman y Matías Almeyda, pero hizo un párrafo aparte para Marcelo Gallardo: “Influyó mucho. Tenía 30 años cuando lo conocí y ya estaba maduro en la vida; me corrigió cosas futbolísticas. Fuimos a la par. Luego de varios diálogos fue muy importante”.

Ponzio, muy querido por sus compañeros.

Ponzio aseguró que River Plate ocupa “un gran lugar” en su vida: “Son 12 años sobre 21 de profesión. Sin dejar de lado que Newell’s me permitió jugar en primera división. Zaragoza me dio el sueño de jugar en Europa”.

Y agregó: “Pasé todas las etapas en River. La idolatría es una palabra complicada. Me siento muy respetado por la gente y dejé todo por River. Esto no se termina y respetar los valores fuera y dentro de la casa”.

Ponzio eligió sus partidos más importantes en River

En primer lugar eligió su debut ante Lanús, en el Monumental; luego el ascenso a la Primera división con el triunfo ante Almirante Brown en Núñez; y la final más importante en la historia del club, la victoria 3-1 en Madrid ante Boca Juniors.

Por último, dejó en el cuarto puesto la goleada 4-0 ante Colón de Santa Fe, en diciembre de 2021, para la obtención del Trofeo de Campeones.

Las entradas para la despedida de Leonardo Ponzio en River ya están a la venta a través de Ticketek.