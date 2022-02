River cierra la pretemporada con el amistoso frente a Vélez: formaciones, hora y TV

River Plate cierra la pretemporada frente a Vélez Sarsfield, en un nuevo amistoso que tiene como objetivo de sumar ritmo futbolístico a pocos días del comienzo de la Copa Liga Profesional. El duelo será este sábado, desde las 20, en el Monumental y con público En el mismo se pone en juego la Copa Juan Gilberto Funes en honor al goleador que supo vestir la camiseta de ambas instituciones.

El técnico Marcelo Gallardo contará con Julián Álvarez y Franco Armani, quienes ya se reincorporaron tras sus paso por la Selección Argentina. Por lo que, el “Muñeco” realizará tres cambios con respecto al equipo que derrotó a Platense por 3-0.

Esta noche, en el Monumental ✨ pic.twitter.com/BB2BXMVuYc — River Plate (@RiverPlate) February 5, 2022

Ingresando el arquero y delantero irán al banco Ezequiel Centurión y Braian Romero. En tanto que Tomás Pochettino ingresará por Agustín Palavecino (tendinitis de rodilla) y podría haber una cuarta variante Elías Gómez por Alex Vigo, pasando así Milton Casco a desempeñarse como lateral por la derecha.

Cabe destacar que Leandro González Pirez será el único de los siete refuerzos que irán desde el arranque y se espera el debut de Juanfer Quintero, quien captará todas las luces de los reflectores en este choque.

El otro que tendrá la atención es el ex River, Lucas Pratto, quien dejó una huella en Núñez pero no se fue de la mejor manera. El Oso estaría en el once titular.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo o Milton Casco, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez o Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, José Paradela, Tomás Pochettino; Julián Álvarez.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara o Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega; Agustín Mulet, José Florentín; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson; Sebastián Sosa Sánchez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Monumental

Hora: 20

TV: Fox Sports Premium