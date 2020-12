Rivadavia sigue en la Liga y lo celebra toda Mendoza

No caben dudas que se trata de una gran noticia para la familia basquetbolera de nuestra provincia. Rivadavia seguirá en la Liga Argentina y, con ello, Mendoza mantiene una plaza que costó sacrificio y muchas horas de dedicación. Si bien hace unos meses Mauricio Francese había comentado sobre las dificultades que tenía la institución que preside para poder reunir el presupuesto, fue el propio dirigente quien ayer confirmó que el Naranja seguirá intentando cantarle al país. “Vamos a participar. Cerramos el presupuesto en los últimos días y ahora si estamos en condiciones de confirmar nuestra presencia. En estos días estamos abocados a terminar de definir el cuerpo técnico, que en un principio será el mismo con_Fernando Minelli a la cabeza, pero que aún no se resolvió lo del preparador físico”, confió.

En cuanto al armado del plantel, Francese señaló que anoche tenía una reunión con el Colo para empezar a definir el tema incorporaciones, aunque la idea es “mantener una base del plantel anterior”. En ese sentido, se le consultó sobre la posibilidad de sumar a jugadores del medio local, a lo que el dirigente respondió: “Dependerá del entrenador. En una primera charla nos dijo que tenía en vista a unos jugadores de la Superliga de Mendoza, pero habrá que ver si esos jugadores están interesados con el proyecto y si están en condiciones de vivir en Rivadavia, algo que nosotros y el cuerpo técnico queremos porque de esa manera se aprovechan mejor los tiempos y nadie tiene que ir y venir para afrontar, por ejemplo, un día de triple turno”.

“Fernando tiene abierto el abanico de posibilidades desde los presupuestario, pero hay que tener en cuenta muchas variantes. Si esos jugadores quieren venir a Rivadavia, si el contrato que se les puede ofrecer es lo que pretenden, y como esas, muchas otras cuestiones. No será fácil reforzarse porque muchos jugadores priorizan lo económico por sobre lo deportivo, y como estamos con esta pandemia del coronavirus, se pondrá una cláusula en la que si la competencia se da por finalizada, el club contratista pagará solamente hasta ese día. Entonces es algo que no podemos ocultar y que puede ser una piedra en el zapato a la hora de conformar el plantel”. ¿Están en condiciones de hacer un esfuerzo por un ‘americano’? “Y ese es un tema complejo. Todo dependerá de cómo siga la cuestión del dólar. Por ahí está en una meseta un tiempo y después se dispara y nos complica la situación. No queremos ser aventureros en algo como eso. (Latraius) Mosley sabemos que está en Argentina y le acercaremos un ofrecimiento, aunque sabemos que por su calidad de jugador, seguramente tendrá muchas ofertas de las cuales pueden ser superiores a la nuestra. Diferente será el panorama si un jugador extranjero acepta cobrar con moneda nacional”.

¿Tienen fecha límite para el armado del platel?. “Para nada, porque seguramente será un trabajo de hormiga como lo harán todos los equipos, exceptos aquellos que ya se encuentran entrenando. Obviamente que nos gustaría tener a fin de año el equipo armado, pero debemos tener paciencia. Hay chicos que se están entrenando por su cuenta y son alternativas (Andrés Llaver, Facundo Alberici, Guido Francese, Abel Trejo) que no podemos dejar pasar. Veremos que surge después de la reunión que mantengamos con el entrenador. Queremos empezar las prácticas el 3 de enero porque de esa manera vamos a contar con un tiempo prudencial para que el cuerpo técnico ponga a punto al equipo. Igual, como te decía antes, dependerá si para ese día pudimos cerrar a los jugadores que pretenda tener Fernando (Minelli).

¿Cómo será el torneo?: “Por ahora sabemos que puede ser una Liga dividida en dos conferencias de 32 equipos, que se jugaría en burbujas cada 21 días, y esos 16 clubes a su vez se subdividirían en 4 grupos para esos mini torneos en una sola sede. Va a ser un torneo corto. Arrancaría la segunda semana de febrero y terminaría en mayo o junio, siempre y cuando no los permita el coronavirus. Nosotros estamos en condiciones de recibir a una de esas burbujas, porque los gastos corren por cuenta de cada institución. Lo que sí estamos hablando es una colaboración por parte del Ministerio de Salud, porque cada 21 días la delegación tendrá que realizarse hisopados para poder viajar”.

Federico Chiapetta (Subsecretario de Deportes de Mendoza) junto al intendente de Rivadavia, Miguel Ronco y el presidente del club, Mauricio Francese.

¿Fue difícil reunir el presupuesto?: “Muchas horas de trabajo y charlas. No podemos olvidarnos de la cuestión sanitaria que atraviesa el mundo, igual estamos agradecidos con todos lo que van a colaborar para que Rivadavia siga en la Liga. Es un año de transición y no podíamos perder la plaza. La cifra presupuestaria será la misma de la temporada pasada, aunque con menos competencia”.

Sólo un rumor. Por último, el mandamás de Rivadavia Basket, nos contó que al club no llegó ningún ofrecimiento por su plaza de Liga Argentina y mucho menos que ingresó por mesa de entrada un ofrecimiento de Liga Nacional. “Fue un trascendido, nada más. A nosotros no nos llegó nada por el estilo. En nuestra institución tenemos muy en claro que por adquisición no podemos llegar a la elite, por ahí se nos da esta temporada por méritos deportivos. Te diría algo parecido si nos llegara una invitación por parte de la Asociación de Clubes, porque para jugar al más alto nivel, tenés que tener un presupuesto muy superior a los diez millones de pesos que vamos a tener esta corta temporada”.