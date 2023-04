Riquelme y un mensaje de paz a todos los hinchas de Boca: “Que la gente no se deje enloquecer”

El ídolo y vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, le dejó un mensaje a los hinchas, a quienes le pidió que “no se dejen llenar la cabeza” y le agradeció al plantel por los títulos obtenidos en los tres años que lleva su gestión, en una entrevista exclusiva que le brindó al canal de YouTube de la institución.

El dirigente del Xeneize analizó lo conseguido por el equipo durante su gestión y le habló a los simpatizantes: “No pensaba que en tres años ibamos a lograr tantas cosas. Cuando decido volver al club lo logro por la gente que votó, es por culpa de ellos. Los ultimos años los hinchas de Boca no la estábamos pasado bien. Estábamos cansados. En tres años somos el club que más títulos ganó, han debutado 35 chicos y tengo la suerte que, además de trabajar, soy hincha del club. Le pido a la gente que no se deje enloquecer”.

#Riquelme "Este es el club de nuestros hinchas, estamos para cuidarlo mucho y mando un beso grande a todos los bosteros que saben que los quiero muchísimo. Chau chau." @ElCanaldeBoca pic.twitter.com/MLJdbwLwbz — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 14, 2023

En esa línea, el ídolo y exfutbolista reconoció que el equipo aún debe mejorar pero llevó tranquilidad. “Queremos mejorar, claro que sí, los jugadores lo saben, pero tengamos confianza que estos tres años fueran de maravilla. Volví al club porque estaba cansado de que el rival de nuestra vida estaba contento. Desde que estamos acá estos tres años y pico hemos ganado casi siempre, no solo los títulos, sino que a nuestro rival le ganamos casi siempre. Sin ir más lejos el año pasado los superamos con la camiseta amarilla y hasta hicieron una canción”, aseguró. Desde que asumió, Boca ha conseguido seis trofeos.

#Riquelme "Cada vez que me tocó jugarla sentía que la #Libertadores jugábamos los 14 partidos, ahora son 13 y ya pasó 1. Si logramos que el hincha, CT y jugadores estén todos juntos, tendremos la chance de jugar los 12 que quedan. Confío mucho en estos jugadores" @ElCanaldeBoca pic.twitter.com/v0QWlfRrB0 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 14, 2023

Por otro lado, destacó al plantel del Xeneize que viene de ganar Copa de la Liga y Liga Profesional en 2022, y al comienzo de la gestión de Jorge Ameal levantó la Superliga 2019/2020 y la Copa Maradona. “Fui un afortunado de jugar en el club más grande del país. Eso me hace ver las cosas de una manera muy simple. Tuve la suerte de jugar con buenos jugadores que me han hecho ganar pero pude lograr el bicampeonato una sola vez, en el 98 y 99″, recordó.

"Si el hincha, Cuerpo Técnico y jugadores estamos juntos, tendremos chances de jugar todos los partidos de la Copa #Libertadores". pic.twitter.com/dBFbVX8FnM — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 14, 2023

Luego, agregó: “De ahí lo intenté y nunca más pude. Ahora llevamos tres años, agarramos el club en enero del 2020 y en los primeros partidos nos quedamos con el torneo. Ese año hicimos pocas contrataciones. Una muy importante que fue la de Pol Fernández que ganó el bicampeonato. Se fue y en 2022 volvió a ganar otra vez el bicampeonato. Me tengo que sacar el sombrero”. Además, se mostró confiado en lo que se le viene al equipo: “No tengo dudas de que de acá a fin de año van a seguir compitiendo, tengo mucha admiración por ellos”.

Aprobación de la agrupación Soy Bostero

Para cerrar, el vice se refirió a la aprobación de su agrupación Soy Bostero que se dio anoche en la reunión de Comisión Directiva luego de conseguir las firmas necesarias y que le permitirá ser candidato en las elecciones sin depender de otros espacios. “De acá a fin de año van a ser muchísimos más, eso me pone muy bien. Y los bosteros que se queden tranquilos, que no se dejen llenar la cabeza que las cosas van bien”, cerró.