Riquelme, tras la reunión con los jugadores de Boca: “Para mí no se armó ningún lío, que armen una novela es otra cosa”

Juan Román Riquelme fue criticado por hacer bajar al plantel del micro, luego de la derrota sufrida contra Gimnasia (0-1) en la Bombonera. Pero, durante una entrevista en Halcones y Palomas que emite TNT Sports, el vicepresidente de Boca desmintió todo rumor de ‘tirón de orejas’ y dijo que lo hizo para reagruparlos nuevamente en el vestuario para “felicitarlos”. También se refirió a las críticas que recibió y sobre todo le contestó a Oscar Ruggeri, quien dijo: “No simulen más que el club está por encima de todo. Estos pibes se creen que son los dueños del club. No hay que hacer lo que no te gusta que te hubiesen hecho. Los baja del micro y después me dicen que los motivó, dale...”.

Al respecto, Riquelme dijo: “Cada uno es libre de decir lo que quiera. A mí me cuentan todas las cosas, yo miro poca tele. A mí me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo mío o me dice en la cara que lo defraudé, me pondría mal. Sé que ese amigo a mí me quiere y yo lo quiero. Si viene un familiar y me dice que lo defraudé, me pongo mal. Porque sé que ese familiar me quiere y yo lo quiero. Ahora si lo dice una persona que no tengo relación, no me causa nada. No puedo defraudar a una persona que no tengo relación. Es tan simple como eso”.

LO QUE DICE ESE MUCHACHO, PARA MI, NO CUENTA pic.twitter.com/XrORjO2hob — Juan Román Riquelme (@EternoDiez) November 2, 2021

“No le doy mucha vuelta a la vida. Vivo muy simple, me enseñaron a vivir de esa manera. No es tan difícil esto. Vivo tranquilo porque no le hago mal a nadie. Trato de ser simple cuando contesto, simple en mi vida y cuando una persona que uno no tiene relación sale a decir esas cosas, no me causa nada. Lo que dice este muchacho para mí no cuenta. Es tan simple como eso”, sintetizó.

Después Román disparó contra la prensa maliciosa: “Para mí no hay ningún lío. Yo al hotel no voy. No tengo porque tener vergüenza de felicitar a mis jugadores que los veo casi todos los días. Acá en el predio hablo siempre con ellos. Tengo una forma de vivir muy simple. Amé ser futbolista y amo a los futbolistas, los voy a cuidar siempre. Entiendo que ustedes tienen un trabajo y lo respeto, pero no sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Para mí no se armó ningún lío, que armen una novela es otra cosa. Son siempre las mismas personas, tenemos claro que son los mismos programas. El hincha de Boca ya entendió cómo es esto. No hay que ser inteligente para darse cuenta que siempre las mismas personas le quieren causar problemas a nuestro club. No hay que ser vivo para darse cuenta que es casi siempre el mismo problema el que quiere armar problemas”.

Luego puntualizó sobre el plantel: “Los jugadores están bien, contentos. Ayer salió nuestro capitán a hablar. Después que hablamos en el vestuario, ya los muchachos comentaban a ver qué inventan ahora. Ellos ya le agarraron la mano al juego y eso también está bueno. Tienen un grupo muy fuerte. Da gusto verlos trabajar. Se han puesto en la cabeza que van a clasificar y nosotros estamos para acompañarlos”.

🎙 #Riquelme: "Vamos a estar un montón de años porque amamos a nuestro club y lo vamos a cuidar mucho. Los anteriores estuvieron 20 años y lo usaron para lo que tenían que usar. Yo soy hincha de Boca, no de un partido político". pic.twitter.com/9NKzP6a2e8 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 2, 2021

Sobre las próximas elecciones

“Estamos contentos, Jorge (Ameal) está contento y yo también. El grupo que tenemos acá del Consejo está contento. Tuvimos que aguantar durante meses que digan que los entrenadores de inferiores eran un rejuntado de amigos. Hablar es gratis y tuvimos que escuchar que digan que era un rejuntado de amigos. De seis categorías, tres están en la final. La reserva está primera. Debutaron un montón de chicos en el primer equipo. Están haciendo un trabajo fantástico. El hincha de Boca cuando se ponga a pensar se va a dar cuenta que se lo estamos cuidando mucho y se lo vamos a cuidar siempre”, confió.