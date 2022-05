Riquelme sobre la grave situación de Villa: “Lo de afuera es otro tema, para mí es el mejor jugador de Argentina”

Juan Román Riquelme, siempre punzante en cada una de sus respuestas, generó polémica y mucho fastidio en redes sociales tras su comentario sobre la situación del colombiano Sebastián Villa, quien en las últimas horas fue gravemente denunciado por una mujer que dijo haber sido su pareja. Puntualmente se lo acusó de violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio.

En diálogo con ESPN, el vicepresidente de Boca Juniors se apartó de las opiniones en contra del jugador, quien además suma otra denuncia previa por parte de otra mujer, causa que podría llegar a juicio en breve.

Sebastián Villa, el colombiano de Boca que siempre está en problemas.

Qué dijo Riquelme sobre Villa

Puntualmente, Riquelme expresó que “Villa es el mejor jugador del fútbol argentino, nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Con Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Como profesional me saco el sombrero”. El concepto se viralizó rápidamente en las redes sociales con críticas al por mayor, ya que la situación judicial de Villa es compleja e incluye gravísimas acusaciones.

“Luego lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, agregó escuetamente Riquelme en referencia a las presentaciones judiciales contra el jugador, que fueron ratificadas por la denunciante en las últimas horas.

Podrían pedir la detención de Sebastián Villa, futbolista de Boca

Se supo en las últimas horas que la defensa de Rocío, la mujer que denunció formalmente a Sebastián Villa, podría solicitar la detención del colombiano, asunto que la Justicia debe resolver en las próximas horas.

Los detalles de la gravísima denuncia contra Sebastián Villa

El 21 de junio de 2022, según la denunciante, asistió junto a Villa a un asado en una casa dentro de un barrio cerrado en Ezeiza, donde se encontraban varios compañeros del plantel de Boca. Pasadas las 22 y con el colombiano habiendo injerido “una gran cantidad de alcohol”, comenzó una escena de celos porque, según el jugador, la mujer “había tenido un encuentro con un compañero de la plantilla”. Villa levantó el tono de voz y “se puso más violento de lo habitual”, por lo que ambos se retiraron y se fueron a la casa del jugador. Pero no se fueron solos, sino que también estaban su seguridad de apodo “Vikingo” y su “mano derecha” y amigo Félix Benítez.

Ya en casa de Villa, la discusión cesó porque Félix “había invitado a varias personas”. A eso de las 23.30, se fueron todos menos Sebastián, “Vikingo” y la víctima: “En ese momento le digo a Sebastián de ir a dormir y es ahí cuando comenzó lo que fue la peor situación de mi vida. Me empezó a hablar mal y a maltratar”, aseguró en la denuncia. Poco después todo se calmó y se acostaron, y fue en la cama cuando todo empeoró: “Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿Te gustaron mis compañeros?’”.

Ante esta situación, ella no se animó a huir por miedo al estar en una “vulnerable posición” y con el seguridad afuera, alguien que “se ocupa de tapar absolutamente todas las acciones de Sebastián, y en quien yo en ese momento no confiaba”, detalló. Luego, ocurrió lo siguiente: “Entre lágrimas, producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”.

Sebastián Villa fue denunciado por violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio. La Justicia debe determinar qué ocurrió.

La víctima intentó abandonar la habitación, pero Villa cerró la puerta y la trabó al pedido de “no se vaya”. Y allí, luego de un violento forcejeo y gritos, “comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, detalló la denunciante. Luego del gravísimo hecho, el colombiano intentó calmar a la mujer, que no paraba de llorar: “Como resultaba imposible, él decidió salir de la habitación, sin saber qué hizo cuando estuvo afuera de la misma”, cerró. Y aclaró que se había apersonado un policía “por solicitud de un vecino cercano y que tuvo que arreglarlo de alguna forma en la cual desconozco”.

Finalmente, pudo retirarse de la casa del jugador del Xeneize gracias a la llegada de una amiga, que acudió ante el pedido de la víctima. Pero antes, “entre desconfianza por lo que yo podría llegar a contarle a mi amiga, se puso violento nuevamente, pero ahí solo desde lo verbal, por lo que comencé a buscar la forma de retirarme, pero lejos de querer hacer lo que yo quería, me empezó a decir ‘Quédate, todo va a estar bien, te amo’ y a la vez me tenía agarrada ‘tipo llave’ manifestándome ‘¿Solamente la puede tocar Cardona?’. Cuando ve que me voy a ir dice finalmente ‘Andate, decile a Cardona que te busque’”.

La denunciante fue una semana después al hospital tras seguir “dolorida tanto física como psicológicamente”. “Durante todo este tiempo yo hablaba con Sebastián y con su amigo y mano derecha Félix. Él principalmente me solicitaba que no haga nada, que no de nombres, que no hacía falta denunciar”, explicó. El personal de salud le confirmó que “mis daños habrían sido producto de un abuso”, por lo que le solicitó que haga la denuncia, algo que no hizo porque seguía “bloqueada y con mucho miedo”. Luego, le mandó la receta de los medicamentos a Félix para mostrarle “la gravedad de los hechos”, y él respondió comprándole todo lo necesario sin que ella aceptara.

Posteriormente, se reunió con Villa en Puerto Madero: “Sebastián me comenzó a decir que con cuánta plata se resuelve y le explicaba que no se resolvía con plata, que yo no necesitaba plata”, sentenció la mujer. Y agregó: “De un momento para el otro lo comencé a grabar, y le reiteraba que no quería el dinero explicándole que necesitaba saber por qué hizo eso. La suma que me ofreció fue de 5.000 dólares”.

“Posteriormente, me llama Félix y me decía que tenía algo para mí. Nos vimos en un bar y es ahí que me junto con él, quien agarra mi celular y me borra toda la información. Por suerte yo le había reenviado todo a mi amiga y a mi hermano. Aprovechándose de que yo estaba llorando, de forma violenta me obliga a firmar un papel y me entrega un sobre que tenía plata y me decía ‘Todo esto es tu culpa’, que ‘Ahora Sebastián se va a ir del país’ y que ‘Él igual va a ser millonario’. Y me decía que nunca me va a perdonar, ello para hacerme sentir culpable en caso de denunciarlo”, continuó detallando la víctima y aclaró que le devolvió el dinero a Félix.

“Luego de estas circunstancias, Sebastián se fue a Colombia y no volvió a la Argentina, incluso no se volvió a presentar, situación que considero que no es casual de ningún modo”, cerró su declaración. Por otro lado, la mujer pidió medidas de seguridad para resguardar su integridad física y “la prohibición de salida del país del aquí denunciado, a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento del proceso”.

La denunciante aseguró tener material documental y audiovisual: fotos en las que se visibilizan los signos de violencia y las lesiones en su cuerpo, grabaciones en formato video de las comunicaciones telefónicas entre ambos (“momentos en las cuales el nombrado hace referencia en más de una oportunidad a los hechos denunciados”) y constancias que demuestran el haber asistido al hospital.