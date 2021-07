Riquelme, durísimo contra Tinelli, palito para River y admiración para los juveniles de Boca

Juan Román Riquelme llegó hasta el estadio de Banfield en el micro de Boca en la previa de un partido inédito que afrontará el Xeneize con el plantel de la Reserva y con Battaglia como entrenador, tras el escándalo vivido en Brasil por Copa Libertadores, que terminó con todos los jugadores y el cuerpo técnico de Primera División, aislados en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires tras haber regresado al país.

“Me siento bien. Primero estamos acá porque respetamos la historia del fútbol argentino. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido. Nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos”, arrancó Román, con River como claro destinatario, recordando el partido que no se presentó frente a Atlético Tucumán en el inicio de la pandemia.

El ídolo y dirigente de Boca contó los detalles de las últimas horas que vivió el Xeneize con las idas y vueltas y le pegó directamente a Marcelo Tinelli: “El jueves a la noche me mandó un mensaje diciéndome que el sábado los jugadores de Primera se iban a hacer un PCR y si les daba negativo, iban a poder jugar. Por eso ayer la Reserva jugó con los titulares”.

Más allá de las críticas a Tinelli, Riquelme halagó a los juveniles que tendrá Battaglia a disposición para afrontar el duelo de la segunda fecha de la Liga Profesional. “Desde el primer día que llegamos estamos volviendo a ser un club de fútbol. Se siente cada día. Los entrenadores que fueron jugadores de fútbol están enseñándole mucho a los chicos y ver el compromiso que tienen para querer jugar el partido de hoy es emocionante y sabemos que lo van a hacer de la mejor manera”, afirmó en diálogo con ESPN.

En cuanto a la presencia de todos los entrenadores e integrantes del departamento del fútbol juvenil de Boca, muchos de ellos con pasado como futbolistas en el club, Riquelme indicó: “Es un día importante siempre que juega Boca. Nosotros ya estamos viejos, todos estos muchachos nos han dado muchas alegrías y defendieron los colores de nuestro club de la mejor manera. Conocen a todos los chicos, trabajan con Battaglia y quisieron venir a acompañar al equipo”.