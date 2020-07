Rinaldo Zangheri, el hombre que pasó de ser el “Rey de las Pistas” a “Sheriff” de las Rutas

Cuando tenía 18 años hizo su debut ciclístico oficialmente en la Doble Villavicencio, con los años se transformó en una de las grandes figuras de la década del ’50, a quien apodaron “El Rey de las Pistas”, era un embalador extraordinario que se coronó seis años consecutivos en velocidad pura. Luego, cuando dejó de pedalear oficialmente, Rinaldo Zangheri arrancó su etapa como dirigente y comisario deportivo. De aquel mote de “Rey de las Pistas” pasó a ser el “Sheriff”, por su costado absolutamente intransigente y apegado al reglamento. Implacable como directivo, para muchos muy autoritario por su manera de dirigirse, pero sin dudas un tipo que tuvo un amor incondicional por el pedal mendocino al que estuvo ligado toda su vida, tanto él como su familia.

Hace algunos días dejó de existir Don Zangheri, uno de los grandes dirigentes que tuvo nuestro ciclismo, además de ser uno de los mentores e impulsores en la construcción del velódromo provincial. Tras dejar atrás las competencias, el esteño se volcó a ser directivo y comisario deportivo, de hecho, durante casi 30 años fue la mano derecha de Francisco Chila, el histórico presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, ya desaparecido.

“Era un tipo jodido en la ruta, tuvimos muchas diferencias, creo que era muy autoritario para mi gusto, pero un buen directivo y un Sheriff por su carácter en las pistas. En algunas ocasiones tuvimos varios encontronazos, pero después personalmente nos juntábamos, charlábamos y quedaba todo bien”, comentó el historiador e histórico reportero gráfico, Santiago Pizarro. El máximo ilustrador que ha tenido el ciclismo de Cuyo que, con su testimonio en imágenes, ha retratado la historia de este deporte a lo que luego supo plasmarlo en dos libros: “Pedaleando” y “Pedales de Cuyo”.

Zangheri en los últimos tiempos estuvo en una residencia para ancianos. La última vez que trabajó como comisario de carrera fue en 2015 en la Vuelta de Este, donde decidió alejarse de la actividad debido a un incidente. “No estoy para dirigir más, esta es mi última carrera”, le comentó al periodista Jorge Márquez en su programa radial de ese momento. Es que tras una distracción pasó con su vehículo por encima de la bicicleta del ciclista Antonio “Tordo” Durán.

“Siempre tuvo grandes condiciones para el ciclismo y además, era una persona que estaba relativamente bien económicamente, pero ayudó mucho en su momento. No me gustaba como se dirigía a la gente, porque era prepotente y eso a muchos no les gustaba”, agregó Santiago Pizarro.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Pizarro no dejó de elogiar al “Rey de las Pistas”, las que dominó desde 1952 hasta 1958.

-¿Usted lo vio correr a Zangheri?

-Por supuesto fue un gran ciclista y era un tipo muy fuerte en el ciclismo de pista. Fue un gran embalador y lo de él era la velocidad. Allí era un grande. Eso no se lo podrá quitar nadie, ganó muchísimos títulos y también a nivel cuyano. además de participar en campeonatos argentinos.

-¿La ruta no era su fuerte?

-No, es que en la ruta era distinto ¡Y había unos “chinos” en esos tiempos pedaleando que eran muy buenos!, pero si aparecía Zangheri todos tenían que buscar que no llegase adelante. Tenían que taparlo, porque mamita, llegaba adelante, embalaba y no había como pararlo.

Dejó su huella en el ciclismo primero arriba de una bicicleta y luego como directivo. “En mi época no había muchos ciclistas de pista. No teníamos velódromo, tampoco campeonato fijos y fue uno de los motivos por los que dejé de correr (el otro fue que se casó). Por eso después como dirigente trabajé mucho para que tuviésemos el velódromo”, cuenta el Sheriff en el libro , Pedaleando.

Fue el creador de la Vuelta del Este, que es la previa a la Vuelta de Mendoza, justamente en esta última también participó de su gestión junto a Chila.

Es verdad que tenía una manera prepotente para dirigirse a los ciclistas y siempre tuvo un párrafo aparte para con la prensa, para quien escribía cada año en la Vuelta de Mendoza o en las pruebas de rutas. Pero cuando se sacaba el overol de Sheriff era una persona muy correcta y respetuosa

Rinaldo Zangheri fue un apasionado del pedal, que dio lo mejor por el ciclismo mendocino.

“Hombre recto, apegado al reglamento, intransigente a la hora de su aplicación lo que a veces le llevaba a ganarse algún descontento. Con el tiempo nos dimos cuenta que él en realidad no estaba dirigiendo a un grupo de ciclistas en una carrera. Estaba enseñando, inculcando orden y respeto a un grupo de jóvenes, bastante inmanejables. Con el paso de los años esos mismos lo supimos valorar, estimar, entender, compartir la misma pasión con él y hasta tener el lujo de su amistad”, así lo recordó la Asociación Ciclista Mendocina, en su página de Facebook.

Reinado interrumpido: el año en el cual Furtado lo despojó del altar

En 1958 en el Velódromo de San Juan se corrió el Campeonato Argentino de Pista y Mendoza estuvo representada por las dos asociaciones: San Rafael y la Mendocina. En la cita, Humberto Furtado que representaba la sureña fue quien se alzó con el título nacional de ese año, quitándole el reinado a Don Zangheri, un gran campeón que siempre defendió los colores de la Bicicletería Tagmanini de Las Heras. Mencionado equipo no era una entidad que contaba con grandes recursos, pero su propietario era un hombre que amaba el ciclismo y quien tenía una gran admiración por el pedalista esteño al cual le brindaba su apoyo de manera incondicional.