“Ricky” Centurión sorprendió en las redes sociales con su nuevo look

El jugador de Vélez Sarsfield, Ricardo Centurión, se cambió el look: se tiñó el pelo de platinado. “Corte piola”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram. Mientras que su peluquero dijo: “El me lo pidió”.

Consultado por Olé, el peluquero confió que “él me lo pidió, me dijo que quería un platinado. No hubo ni un motivo, fue decisión de él. Empecé a cortarle el pelo en 2016, cuando estaba en Boca, y fue campeón con Newell’s. Ricardo estaba esperando que se habilitaran las barberías para hacerse este look”.

El ex Boca espera estrenar su nueva imagen muy pronto, cuando los equipos comiencen sus entrenamientos el próximo mes, de cara a la nueva temporada.