Revés en Boca: siguen los positivos en el plantel a horas del partido por la Libertadores

Malas noticias para Boca Juniors que mañana tiene que enviar a la Conmebol la lista de jugadores que enfrentarán el próximo jueves a Libertad de Paraguay con todos sus integrantes sanos, sin coronavirus. Y según los nuevos hisopados efectuados hoy al plantel no arrojaron los resultados esperados, y deberán repetir el testeo mañana: varios de los 18 jugadores contagiados siguieron dando positivo y, según el reglamento no podrían participar de la reanudación de la Copa Libertadores.

“Esto se fue viendo a lo largo de la pandemia, por eso se dejó de hisopar de control. Pasan los días de aislamiento, diez días, pasados los diez días pueden volver a trabajar, no hace falta hisopar, si hisopás puede dar positivo, pero no significa que estén contagiando”, explicó el infectólogo Diego Mirra ante la consulta de Olé.

“El PCR lo que hace es detectar una parte del virus. Si está vivo o no, no lo sabemos. Por eso y pese al tiempo de aislamiento, muchos siguen dando positivos. Hay pacientes que están hasta meses dando positivo y no contagian. Tienen partículas, pero no el virus con capacidad de infectar”, agregó.

El protocolo de la Conmebol, que acaba de ampliar la lista de buena fe de 40 a 50 futbolistas, exige que el resultado sea negativo para que puedan jugar. Por más que hayan pasado los 14 días en cuarentena, no podrán hacerlo.

¿Qué dice el reglamento de la Conmebol?

“En conformidad con el capítulo Obligatoriedad de realización de pruebas COVID-19 antes de cada Viaje del Protocolo Medico de la CONMEBOL, todos los jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación deberán realizarse obligatoriamente la prueba RT-PCR (hisopado), la cual deberá ser remitida a la CONMEBOL. Las pruebas deberán realizarse con la antelación necesaria para que los resultados se encuentren disponibles al menos 24 horas antes del inicio del viaje”, dijo Conmebol, a la vez que advirtió que para el viaje “se deberá llevar el registro de las pruebas realizadas y sus resultados, para el caso que la autoridad sanitaria del país de destino, lo solicitase, y además deberá remitir a la Dirección Médica de la CONMEBOL”.

Y ante contratiempo, el ente del fútbol sudamericano afirmó: “Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid 19”, dijo el comunicado publicado en su sitio web.