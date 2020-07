Reunión clave por la vuelta del automovilismo

Juan María Traverso , Presidente de la AAV y Diego Santilli Vicejefe del Gobierno de la Ciudad recorrieron las instalaciones del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y revisaron los equipos a utilizar en la prevensión del Covid-19. Además, ultimaron detalles de los protocolos desarrollados para el funcionamiento del predio que permitirá poner en marcha el plan de reactivación del automovilismo.

"El automovilismo es mucho más que un deporte, es una industria que da trabajo a mucha gente no sólo en la Ciudad, sino también en el interior, por eso es importante realizar un trabajo serio que permita su puesta en marcha lo antes posible, pero siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan y priorizando la salud de la gente", expresó Santilli.Los equipos técnicos del autódromo capitalino vienen trabajando hace meses con las distintas categorías del automovilismo en el desarrollo de protocolos para ser presentados a las autoridades, a fin de permitir volver a la actividad de forma segura cuando las circunstancias lo permitan.Los encargados de proponer y aplicar el protocolo de seguridad sanitaria es la mutual de pilotos de la AAV que brinda servicios médicos de urgencia en competencias y la CDA estará involucrtada en la aprobación de los mismos, además de las autoridades sanitarias.

Protocolo:

Durante la primera etapa su apertura contempla solo pruebas de pista, sin competencias.

Todo el personal del predio contará con todas las medidas y equipos sanitarios correspondientes.

Toda persona que ingrese al predio deberá hacerlo con tapabocas y se le tomará la temperatrura.

Además pasará por un proceso de desinfección de zapatos.

Una vez superado los controles se le proveera una pulsera identificatoria.

Se unificará el acceso de todos los vehículos que debrán pasar por el ingreso habilitado, mientras que habrá un ingreso peatonal a través del túnel peatonal donde se implementará un sistema sanitizante.

El personal a cargo de acreditaciones estra´equipado con los elementos pertinentes para su protección sanitaria.

Habrá un espacio para ubicar los casos sospechosos.

Los espacios internos serán desinfectados antes del inicio de la actividad y una vez en el transcurso del día, además de proveer una correcta ventilación.

Protocolo para carreras:

Contempla la descentralización de la zona de boxes, que será sólo para los integrantes esenciales de los equipos de competición, donde no podrán estar más de 5 personas por auto de carrera (piloto incluído).Están prohibidos en el sector camiones, casillas, motorhome, etc.Los equipos tendrán espacios delimitados y no podrán entremezclarse ni salir de esas burbujas individuales. Cada grupo deberá asegurar su alimentación a través de viandas, no permitiendose el ingreso de Delibery, ni salir del predio para comprar insumos.En la la de prensa el máximo será de 20 personas, en la torre de control no habrá más de cinco personas mientras que el podio solo podrán asistir tres pilotos más dos autoridades y todos con tapabocas.La reunión de pilotos será virtual.El servicio de gomería será provisto únicamente en el sector determinbado para tal fin.