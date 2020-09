Restricciones al deporte: los clubes salieron al cruce de las medidas y el Gobierno contestó

A partir de este miércoles comenzaron a regir las nuevas restricciones anunciadas por el gobernador Rodolfo Suárez entre las cuales se hizo hincapié en las actividades deportivas. En estas no se incluye al fútbol profesional, ya que “esas prácticas están regidas y autorizadas por AFA y la Nación, los clubes deben adaptarse a sus estrictos protocolos sanitarios”, confió el mandatario. Ni aquellos deportistas de alto rendimiento que están preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El resto de los deportes en Mendoza sí se verán afectados, y perjudicados, ante estas nuevas restricciones como por ejemplo aquellos que habían comenzado a funcionar con estrictos protocolos como el tenis, el padel y tantos otros deportes que nuevamente están obligados a cerrar sus puertas. No son los casos de los gimnasios con aparatos y los natatorios, los cuales continuarán habilitados de 7 a 20, por decreto, y al 30% de su capacidad. Y los grupos en espacios libres (hasta 5 km de su domicilio) y el trekking.

Ante este panorama, Los Andes dialogó con algunos los dirigentes de las instituciones deportivas que debieron dar marcha atrás a pocos meses de ser habilitados durante la pandemia.

Mendoza 01 setiembre de 2020 Sociedad Nuevas medidas para proteger a la sociedad del Covid 19. Foto Orlando pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

Uno de los deportes afectados por la medida es el tenis. Carlos Menghini, presidente de la Federación de Tenis, manifestó que esto los “perjudica muchísimo. Las declaraciones del gobernador, donde afirmó que en el tenis hubo caso de contagios, son erradas. Evidentemente hay una desinformación por parte de las autoridades porque desde la Federación no se detectó ni un solo caso de Covid-19 positivo practicando tenis”.

“Suárez también afirmó que se habían priorizado aquellas actividades que no generaban un daño económico, tampoco es cierto. Si bien la mayoría de los clubes son asociaciones civiles, que están exentas del pago de los impuestos provinciales, sí se genera un perjuicio económico: sobre todo a aquellos que viven de la actividad, como los empleados administrativos, cancheros, personal de maestranzas, sin contar a los profesores que estuvieron mucho tiempos parados y viven de esta actividad”, manifestó Menghini.

Y continuó: “La gente deja de pagar las cuotas porque no le damos los servicios y se pone muy cuesta arriba poder mantener estas estructuras. Creo que no le están dando la debida importancia al deporte. Nosotros hemos cumplido los protocolos verdaderamente a conciencia, porque de hecho desde Deportes nunca se han acercado ni consultado, ni controlado. Vemos una gran falta de gestión por parte de la Subsecretaría. No sentimos nunca el apoyo”.

“Las medidas son ilógicas, justamente porque Suárez afirmó que la mayor propagación se dan en lo lugares cerrados, autoriza las actividades en lugares cerrados y prohíbe los deportes al aire libre. Creo que hay mucha improvisación y se prima las cuestiones políticas sobre las verdaderamente sanitarias. Se les está privando a la gente de sus derechos constitucionales permanentemente porque no es en el deporte donde se deben hacer las prohibiciones. El deporte es importante para la salud”, sostuvo el titular de la Federación.

Los dueños de las canchas de fútbol 5 esperaban la habilitación para poder empezar a trabajar con el "metegol humano". Deberán seguir aguardando. / José Gutiérrez Jose Gutierrez | Los Andes

Otras de las actividades que se ven afectadas es el fútbol 5. Mauricio Converti, dirigente de la Asociación de Canchas de Fútbol, aseguró: “Nosotros funcionamos como comercio, pero tenemos escuelitas, pero somos el 20%. Hay otros 80 que están cerrados desde hace 170 días. Es insostenible. El 30% ya cerró definitivamente y un 20% está vendiendo fondo de comercio”.

Anticipándose a lo que viene sucediendo, “queremos que el Gobierno entienda que con nosotros van a tener un registro de personas y vamos a sacar el fútbol clandestino que se juega en cada barrio. Tenemos el protocolo listo. Momentáneamente pedimos que no cierren nuestro comercio y cuando bajen los casos de Covid-19, podamos habilitar el ‘metegol humano’”, confió Converti.

Finalmente los clubes, como entidad que concentra varios deportes en una estructura mayor, tampoco lograron eludir el golpe que estas restricciones suponen.

“Es muy complicado para nosotros porque no se ha tenido en cuenta la trayectoria que tuvo el club en toda esta pandemia, ya que hemos tenido controles de los más severos y se ha invertido muchísimo. Y el deporte es una actividad positiva, que propende a fortalecer el sistema inmunológico de la gente. Por eso llama la atención que tantas actividades que son nobles para pasar esta pandemia no se permitan. Y el perjuicio que tiene la institución es muy grande, porque ante la falta de prestación de los servicios corremos el riesgo de entrar en una cesación de pagos con nuestras obligaciones más importantes, que son los sueldos, proveedores y las más de 300 personas que trabajan en Regatas”, confió el presidente del CMR, Jorge Aguirre Toum.

La pileta del Club Mendoza Regata. habilitada, al igual que el gimnasio de pesas. Pero el resto de las actividades quedarán prohibidas. Foto Orlando pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

“Regatas tiene un staff de médicos que nos asesora constantemente y tenemos protocolos rígidos. Además tomamos registros, ya sea por la declaración jurada de quienes ingresan o por nuestro sistema de información a través de los socios, amigos y familias, por las cuales de saberse de casos se toman medidas de aislamiento”, aclaró.

“Se invirtió en remodelación acorde a los protocolos, en sanidad, y por eso cortarlas de golpe es muy grave. Intentaremos contactar con los funcionarios que intervienen en la toma de decisiones y medios para demostrar cómo se está trabajando en el club y cómo estamos cuidando la salud de los socios”, concluyó Toum.

El argumento del Gobierno: “No tenemos opción, pueden faltar camas en una semana”

Pese a saber las complicaciones económicas y deportivas que estas restricciones significan en las instituciones y en diferentes actividades, el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta dio el fundamento de las medidas tomadas por el Gobierno.

“Esta decisión no es la que queríamos nosotros. El criterio de estas medidas es que no tenemos opción, está por explotar y pueden faltar camas en una semana. Si llegamos a esta instancia, es porque realmente estamos mal. Todas estas medidas parecen injustas, con reclamos entendibles. Pero teníamos que evitar las concentraciones, restringir la circulación de gente. Los clubes, por ejemplo, y no porque no se hayan cumplido los protocolos, sino porque sabemos que el virus se propaga donde hay más gente”, explicó Chiapetta.

“Con respecto a los deportes individuales permitidos -todavía-, ojalá podamos mantenerlos. Son actividades que no generan grupos”, aclaró el funcionario.

Y agregó: “Debemos evitar la circulación masiva. Pueden parecer injusta para muchos casos. Pero tratamos de evitar la propagación”.

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes, aseguró que la situación de coronavirus es preocupante.

-¿Tuvieron en cuenta la cantidad de clubes cerrados o a punto de cerrar como consecuencia?

-Vamos a empezar a evaluar cada situación. Algunos venían complicados, no estaban bien económicamente. La verdad no tenemos registro exactos, varios se cerraron, algunos no abrieron.

-¿Habrá algún tipo de ayuda?

-Para aquellos encuadrados en comercio, no. Pero aquellos sin fines de lucro, lo estamos evaluando. Lo que sucede con los clubes dentro de lo que son comercio, tienen el mismo beneficio que cualquier Pyme, es decir, acceder por aquellos lanzados por el Ministerio de Economía, o con préstamo a tasas subsidiadas o fondo de la transformación. E incluso la ATP de la Nación para pagar parte de los salarios. Y con respecto a los clubes sin fines de lucro existe la posibilidad, estamos evaluando un apoyo. Sin esta pandemia había 85 millones de pesos pero este monto fue reasignado a la salud.

Mientras tanto, además de los gimnasios y natatorios, “los grupos que se ejercitan al aire libre (máximo de 10 personas, en espacios públicos, en movimiento y según el DNI) continuarán habilitados como lo venían haciendo”, acentuó.

Cabe aclarar que en el caso del fútbol profesional, quedaron eximidos de las medidas provinciales. Godoy Cruz continuará entrenándose para comenzar las actividades de cara al inicio de la Liga Profesional (25 de septiembre), Independiente Rivadavia y Gimnasia comenzarán también después de arrojar negativos en todos los test realizados en los respectivos planteles. Y a la espera están los equipos del Torneo Federal.