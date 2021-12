Rep: “Con Diego logré un humor del cual siempre carecí, el popular”

Rep, es Miguel Repiso uno de los dibujantes más brillantes de las ultima décadas de nuestro país. Reconocido humorista gráfico, por su tiras publicadas en las contratapas de Pagina 12 desde hace más dos décadas. Un artista que expresa en su trazo las crónicas de época. Ha editado libros, pintado murales, ilustrado biografías. Rep un tipo muy inquieto y brillante en su exposición.

Hoy, desde las 20, presentará en el Le Parc; una biografía ilustrada de Diego Armando Maradona: “Diego, nacido para molestar”.

Sostiene que nunca se identificó como maradoneano, pero a partir de comenzar a dibujar la obra del “10″ se identificó como tal. Que si bien su humor tiene otro tipo de lectores, este trabajo lo llevó al humor popular.

Que cada uno tiene su Maradona y que él dibujó sus Maradonas. “Me llevó mucho laburo, mucho trabajo con Evita (Evita, nacida para molestsar) no transpiré la camiseta y con Diego transpiré la camiseta”, dice Rep mientras se toma una gaseosa sentado en el bar del hotel donde está hospedado.

“Con Evita veía una foto y me disparaba algo o la imaginaba, o me basaba en esa foto. A Diego tenés que verlo muchas veces. En el gol del siglo doy vuelta la cámara, nosotros siempre lo vemos así (y señala la imagen en movimiento en un televisor) y yo lo hice así que es la lectura nuestra para que se vea y lo di vuelta. Eso ahí nomás es un trabajazo, porque tenés que dar un movimiento. Eso es mucho chequeo. Es un libro como de jugadas. De movimientos. Es un tipo que no se queda quieto y en cambio en Evita tiene dos o tres.

- Además es otra imagen.

- hora me doy cuenta que yo tengo que competir con muchas imágenes de Diego. Tengo que hacer imágenes nuevas. Porque de Diego está lleno. ¡Imaginate los murales que hay hermosos y todos basados en fotos!. Por lo tanto tenía que crear nuevas cosas, algunas están basadas en varias fotos, pero las otras son creaciones nuevas. El gol a los ingleses con Las Malvinas en las patas. Todo un esfuerzo, no del guionista, sino del dibujante que soy.

-Decís que cada uno tiene su Maradona, este libro es tu Maradona.

-No, son mis Maradonas, porque Maradona son muchos. ¡Es tremendo! No es uno sólo, porque si fuera uno hago una novela gráfica que le dicen ahora, una conducta de historieta que dure hasta el final. En cambio en este libro un dibujo no tiene nada que ver con el otro, ni con el otro. Hay un esfuerzo por demostrar, estilísticamente inclusive, muchos Maradonas que fue Diego. No es lo mismo el que está en Nápoles a el que está dirigiendo en Sudáfrica, nada que ver. No es el mismo el de Cuba, Gordo, que el de Japón en el ‘79. No es lo mismo el Cebollitas al Diego de Boca en el final. El que le da piquitos a (Claudio) Caniggia”.

-¿Son las distintas épocas?

-Sí, todas arrastran un tiempo, un clan distinto, un tiempo político y opiniones diferentes. No solamente el formato de su cuerpo que se infla y se desinfla y cambia, y que cambia de peinado. Es el que en una parte es muy mamero en otra es hijero, donde habla de sus hijas todo el tiempo... en otro se droga. Como no te va a agotar, Diego te agota. Es como marcarlo de cerca, te agota siempre.

-¿Lo conociste a Diego?

-Sí, pero no fue una gran anécdota, lo que me sirvió es ver su estatura y como se paraba y su pecho inflando. Fue lindo porque no era un personaje, estábamos los dos solos. Me gustó ese encuentro. No era el personaje. Después lo vi de cerca en el mundial del ‘94, en la concentración.

-¿Sos Maradoneano?

-Me salió un libro maradoneano. Yo creo que siempre me sentí bastante compinche generacional de él, pero nunca fui maradoneano. Ahora me doy cuenta que sí. No sigo ídolos, no tengo idolatrias, pero me salió un libro increíblemente maradoneano que no sabía que lo tenía. Pensé que iba a ser un libro más crítico de zonas oscuras y claras. Me salió un álbum de figuritas de la infancia. Como si hubiéramos estado los dos nenes. Esta guarda con la que empieza el libro, es un álbum de figuritas. Entonces me acuerdo cuando hacía mis revistitas de niños y las abrochaba con ganchos.

Esta tarde-noche, en el Julio Le Parc

El dibujante y humorista gráfico Miguel Rep presenta su nuevo libro “Diego. Nacido para molestar”, una biografía ilustrada de Diego Armando Maradona editada por Grupo Planeta. La presentación será hoy a las 20, en la Sala Ernesto Suárez del Centro Cultural Julio Le Parc.

Del prólogo de Pedro Saborido: “Esta biografía ilustrada es la biografía de Dios, sin duda. Miguel Rep da a luz a su Diego desde las entrañas mismas de un argentino fanático del fútbol, la política, la literatura y el arte: desde ese corazón mixto de artista. En este trabajo, Miguel usa todas las herramientas que adquirió en todos estos años de oficio. Y dibuja más al Maradona que caminó sobre las aguas que al que terminó en la cruz de la que varias veces se pudo bajar. Diego siempre buscó la manera de volver a pisar una cancha. Miguel hace todo para seguir dibujando. Así es la gente que no deja de hacer lo que siempre hizo de chico: jugar a la pelota o dibujar. Toda una carrera tratando de seguir siendo un nene”.

Actividad gratuita: La entrada es gratuita, y no requiere reserva previa: el ingreso es por orden de llegada. Tanto en el ingreso al edificio como en la sala, el público asistente deberá seguir las indicaciones del personal y respetar las disposiciones y los protocolos sanitarios vigentes. La inscripciones on a través de www.entradaweb.com