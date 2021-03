Renzo Tesuri, el ‘gurí’ entrerriano que hace ilusionar a Godoy Cruz

A Renzo Iván Tesuri no le quedó otra que asumir obligadamente rol protagónico también afuera de la cancha. Después de sacudir dos veces el arco de Rosario Central en el 2-2 del lunes pasado, el nacido en Gualeguaychú hace 24 años, vivió una semana totalmente atípica para un cultor del perfil bajo como él.

Su teléfono explotó, no paró de sonar ni un instante. Lógico, ningún medio quería dejar pasar la nota con el flamante y sorpresivo artillero de Godoy Cruz , ese que en cada festejo ante el Canalla no sólo mostró la camiseta con la imagen del “Morro” García , sino que luego ante las cámaras de la tevé se animó también a pedir que el ídolo no sea olvidado.

Renzo empezó desde muy “gurí” a jugar en las infantiles del Club Deportivo Juventud Unida de Gualeguaychú, una institución histórica del fútbol entrerriano. En la categoría 1996 del Decano ya mostraba sus condiciones. Y también su temperamento, tal como lo cuenta Guillermo Salas, su entrenador en las divisiones menores del elenco blanquiceleste.

“Renzito era un jugador que sobresalía y nunca faltaba a los entrenamientos. Una vez faltó y me llamó tanto la atención que el fin de semana lo llevé al banco de suplentes. Recuerdo que se enojó muchísimo y hasta le saqué una foto sentado, todo chinchudo. Después me enteré que había faltado porque había tenido un problema en la casa”, cuenta el formador, quien también fue testigo de los primeros pasos de Tesuri en la primera local de León cuando Renzo apenas tenía 16 años. “Tuvimos la suerte de jugar juntos, Renzo hizo un gol y salimos campeones”, agrega Salas.

Norberto “Beto” Acosta, un histórico jugador y luego entrenador de Juventud Unida aporta otro dato que pinta de cuerpo entero lo que significa el fútbol para Tesuri. “Cuando terminaba de entrenar con su categoría, Renzo se quedaba todo el día en el club. Había que echarlo para que se fuera. Uno ya notaba las ganas, el hambre y, ya de chico, lo profesional. Muchos de sus excompañeros que no iba a los cumpleaños de 15, o si iba a alguno se retiraba temprano y desaparecía sin decirle nada a nadie”.

Dentro del anecdotario de Acosta existe un suceso que era frecuente en Tesuri y que con el tiempo, la ayuda de los ‘profes’ y la madurez logró modificar. “No le gustaba salir del equipo durante los partidos y tampoco en las prácticas de la semana. Se enojaba bastante. Gracias a Dios nosotros le hablamos mucho y fue algo que corrigió a medida que fue creciendo”, contó.

TITULARES. Renzo Tesuri (izquierda) y Valentín Burgoa serán de la partida en el duelo de esta tarde ante Platense, en el Malvinas Argentinas. El duelo comienza a las 17:10.

El 8 de octubre de 2016 se transformó en el primer jugador íntegramente formado en Juventud Unida en pasar al profesionalismo. Cuatro meses antes, Tesuri había debutado en la B Nacional en un empate sin goles en el estadio de Los Eucaliptos contra Independiente Rivadavia.

“Estoy muy agradecido a Juventud Unida porque fue el club que me hizo cumplir el sueño de ser jugador de fútbol profesional. También les agradezco a todos los profesores que me enseñaron y me aguantaron desde las inferiores hasta la primera”, le cuenta Renzo Tesuri a Los Andes.

-¿Cuántas veces soñaste con hacer tu primer gol en Primera?

-Muchísimas, je. Sinceramente, el gol era algo que venía buscando y no se daba. Por suerte se dio el lunes pasado y me puso muy contento, lástima que no sirvió para sumar de a tres.

-¿Cómo está Godoy Cruz para este partido contra Platense?

-Estamos bien, pero sabemos que va a ser un partido muy duro.

-¿Dónde te sentís más cómodo?

-Como extremo derecho porque juego con mi perfil más hábil y puedo sacar los centros con mayor facilidad. Además, me siento más cómodo a la hora de defender.

Perfil

Nombre: Renzo Iván Tesuri.

Fecha y lugar de nacimiento: 7 de junio de 1996 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Edad: 24 años.

Puesto: volante o extremo por los costados.

Debut en Primera de AFA: 02/11/20 en Rosario Central 2 - Godoy Cruz 1.

Trayectoria: Juventud Unida de Gualeguaychú (2013 - 2017);Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2017 - 2018); Ferro Carril Oeste (2018 - 2020) y Godoy Cruz Antonio Tomba (2020-¿?).