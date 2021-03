Renault presentó su auto del Súper TC2000 para el 2021

Renault Sport Castrol Team presentó su estructura para el campeonato2021 del Súper TC2000, que comenzará este próximo fin de semana en el autódromo de Buenos Aires. La marca francesa saldrá a buscar nuevamente la corona, tras haber conseguido el tricampeonato entre 2017 y 2019.

Con la presencia del Presidente y Director General de la filial local de Renault, Pablo Sibilla, la Directora Comercial, Valentina Solari, directivos de la marca como Guerra, autoridades de la categoría, del Automóvil Club Argentino y los distintos sponsors, la formación gala anunció de manera oficial el plantel de pilotos: Leonel Pernía, Damián Fineschi, Matías Milla y Tomás Cingolani.

Al igual que en los últimos años, Alejandro Reggi será uno de los hombres fuertes de la escudería, mientras que Miguel Ángel Guerra seguirá al frente de la Dirección Deportiva y Marcelo Ambrogio continuará en el área técnica.

En cuando a la decoración para este torneo, el color negro y amarillo son los predominantes en el Fluences, mientras que aparecen como novedad detalles que portan los colores de la bandera de Francia. Además, en el capot se mantiene el verde producto de la presencia del patrocinante principal del equipo.

“Estamos alineados con la estrategia mundial de la marca por eso volvemos a competir en la categoría donde escribimos algunas de nuestras mejores páginas en la historia del automovilismo local. Tenemos una historia inigualable, con triunfos épicos y campeonatos inolvidables. Nuestras ambiciones son claras hacia el futuro: recuperar para nosotros la triple corona del STC2000. Por eso conformamos este año un equipo de lujo, un plantel de pilotos que combina experiencia y juventud, y estoy segura de que Marcelo Ambrogio les va a entregar la mejor herramienta para esta temporada. El automovilismo está en el ADN de Renault y es sin dudas el escenario donde, también, la marca demuestra a lo que aspira y donde se vive la pasión de una manera muy especial”, expresó Solari tras el evento.

En tanto, Pernía señaló que la meta es volver a ser campeones. “El Renault Castrol Team tiene una motivación y algo que los mueve que después de haber logrado distintos títulos, siguen de la misma manera y mintiéndole con todo. Esta es una de las razones por la cual elijo la marca y lo he demostrado en estos 10 hermosos años que estuvimos luchando juntos. El objetivo sin dudas es salir a recuperar el 1 que nos ganaron la temporada pasada. Creo que tenemos un grupo humano técnico para poder hacerlo y el nivel de compañeros que tengo es el mejor también. Así que está todo dado para tener una gran temporada y vamos a salir desde la primera carrera a pelear por ese campeonato que se nos escapó en 2020”, manifestó.

Por su parte, Fineschi comentó sus expectativas para el torneo que está por comenzar. “Estoy muy feliz con mi incorporación al Equipo de Renault. Con ganas de empezar ya mismo a trabajar. La adaptación será rápida, si bien corrí una carrera este año en el STC2000, lo principal va a ser el conocimiento y la comunicación con el equipo. El auto obviamente siempre tiene sus características que voy a tener que pulir, pero no es algo que me preocupe en demasía. Quiero sumar en las primeras carreras como para afianzarme y, a partir de ahí, estratégicamente evaluar cuándo tomar riesgos mayores. Es una gran oportunidad que me llega en un gran momento personal y profesional”, puntualizó.

A su turno, Milla hizo un balance de lo que fue su 2020. “La temporada pasada fue un año atípico donde nos tuvimos que adaptar a las condiciones que nos iba a exigiendo el contexto. Lo que más rescato fueron las clasificaciones donde fui muy sólido y por poquito no hice mi primera pole en la categoría y en ese sentido, este año creo que va a ser fundamental clasificar adelante para tener buenos resultados. Tenemos cambios en el equipo y por eso quiero darles la bienvenida a Damián y a Tomás, dos conocidos colegas desde hace tiempo: esperemos tener una gran temporada lo cuatro y dejar todo para lograr una nueva corona”, destacó.

Por último, Cingolani se mostró feliz por la oportunidad deportiva que se le presenta. “Es buenísimo para un piloto de TC 2000 llegar al último peldaño de esta escalera. Y si es en un equipo de la trayectoria de Renault casi un sueño. Llego feliz y motivadísimo, quiero que sea viernes para empezar a compartir un fin de semana con Leo, Matías y Damián. Como el TC2000 el año pasado compartió escenarios con el STC2000 estoy muy acostumbrado a ver cómo se mueve el equipo”, concluyó.