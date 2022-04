Regional del Oeste de rugby: así se jugará la cuarta fecha

Este fin de semana continúa el torneo de rugby Regional del Oeste masculino, en todas sus categorías. Para el Top 8 será la cuarta fecha, mientras que en la Copa de Plata y Bronce, la tercera.

En el Top 8 el líder, Los Tordos (13), recibe a Marabunta (8) el domingo a las 14, mientras que Mendoza RC (0) intentará sumar sus primeros puntos ante Neuquén RC (2) desde las 14.15.

El sábado Liceo (8) y Marista (8) se verán las caras para tratar de trepar al segundo lugar de la tabla cuando se enfrenten desde las 16.30, a la misma hora se verán las caras Teqüe (8) y Universidad Nacional de San Juan (5).

Marista enfrenta a Liceo y Teqüé pudo sumar frente a UNSJ. /Gentileza

La Copa de Plata se jugará con integridad el sábado desde las 16.30 con estos partidos: Jockey Club San Juan (0) vs Universitario R.C. (5); Belgrano R.C. (5) vs Banco R.C. (5); C.P.B.M (5) vs Huazihul (6) y Peumayén R.C. (5) vs San Juan R.C (8).

Mientras que por la Copa de Bronce se enfrentarán: Chancay vs Cóndor Rugby Club; Mercedes Rugby vs Alfiles y Rivadavia RC vs San Jorge RC.