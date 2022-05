Regional de Rugby: tropiezo de Marista pero sigue acechando a Tordos

Se disputó la última (7ma.) fecha de la primera fase del Top 8, es decir, los partidos de ida del Torneo Regional que organiza la Unión de Rugby de Cuyo, aunque resta Neuquén vs Liceo –correspondiente a la quinta jornada del calendario- que se desarrollará el próximo el 22 de mayo. La próxima semana arrancan las revanchas.

En esta, la séptima del campeonato, Los Tordos no aflojan y siguen acumulando triunfos para comenzar la segunda vuelta desde lo alto de las posiciones, después de superar a UNSJ en la vecina provincia por 35 a 19.

También en San Juan, Marabunta ganó cómodamente ante Mendoza por 36 a 21; en tanto que en Teqüe, el local venció a Liceo por 27 a 18.

La sorpresa la dio Neuquén que derrotó a Marista frenándolo con un 18 a 11.

Por otra parte, Peumayén y Mercedes se mantienen arriba de las posiciones en las Copas de Plata y Bronce, respectivamente.

Todos los resultados

Copa de Oro (Top 8)- fecha7

UNSJ 19- Los Tordos 35

Teqüe 27- Liceo 18

Marabunta 46- Mendoza 21

Neuquén 18- Marista 11

Próxima fecha (8va.): Mendoza recibe a Liceo, UNSJ a Marista, Los Tordos visita a Teqüe, y marabunta hará lo mismo en Neuquén.

Copa de Plata- fecha 6

Huazihul 21- 10 Banco

Banco Mendoza 120-7 Jockey

San Juan 48- Universitario 36

Peumayén 27- Belgrano 6

La próxima fecha, última de la primera fase: Peumayén visitará a Universitario y Belgrano recibe a CPBM.

Copa de Bronce- fecha 6

Tacurú 76-5 Chancay

Rivadavia 17-38 Mercedes

San Jorge 97-6 Cóndor

Libre: Alfiles

Próxima fecha: Mercedes vs Tacurú, Cóndor vs Rivadavia y Alfiles vs San Jorge.