Regional Amateur: San Martín se lo dio vuelta a Talleres bajo la lluvia y Fadep-Gutiérrez dividieron puntos

El Chacarero hizo pie bajo la lluvia y un campo embarrado terminó ganando la pulseada e imponiéndose al Matador 3 a 2, en uno de los encuentros correspondiente a la segunda fecha de la Zona 3 de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Si bien el clima y la lluvia le pusieron su impronta a la tarde, Andes Talleres y San Martín protagonizaron un choque vibrante de ida y vuelta los últimos 20 minutos de juego, donde los del Este se afirmaron mejor en un terreno ajeno, con goles de Carrasco y Martín, para el local y Celaya, Arce y Cézar para el Chacarero.

Si bien San Martín había dominado el primer tiempo a partir del trabajo de recuperación con Nicolás Alí, Oscar Amaya y Cristian Carrizo, que habilitaron por los laterales a “Chimi” Navarro o Jesús Vera, siempre le faltó profundidad y claridad en la descarga en los últimos metros.

Por lo que buscó más el arco defendido por Videla con los remates desde afuera del área. Algunos exigieron al N°1 del Matador, terminó enviando en más de una ocasión la pelota al tiro de esquina.

El Matador apoyado en el fondo en Chacón, Robledo y Lázzaro anticipó y generó algunas contras, pero no dominó bien en tres cuartos de cancha. Pero se había insinuado, más allá de haber llevado poco peligro al arco defendido por Bangardino.

San Martín no encontraba los medios para desequilibrar, pese a las subidas de Navarro o las guapeadas de Parronchi o Baldaccini, que sólo terminaban en insinuaciones.

Talleres administraba bien el recurso defensivo y con Lucero y Sanfilippo intentó las variantes. La cancha se hacía imposible y el juego aéreo fue la opción más adecuada para ambos.

A los 41′ Rodríguez le pegó desde afuera y la pelota dio el travesaño. Talleres avisaba. Dos minutos más tarde, tras un córner, un despeje le quedó boyando en la línea del área chica a Sebastián Carrasco que terminó embolsando la red de un pelotazo y la ventaja para Talleres.

En el primer minuto del complemento, Abaurre echó mano a la primera variante, Contreras por Amaya y el Chaca cambió la actitud. Pero a los 14′ ingresó quien le cambió la cara al Albirrojo, Federico Cézar. No sólo aportó el gol del triunfo sino juego. Creció la figura de Carrizo y, en 6′ San Martín dio vuelta la historia.

Tras un córner llegó el cabezazo de Celaya y la igualdad. Luego un desborde de Cézar por la izquierda dejó solo a Arce, para que pusiera al León en ventaja 2-1. Quedaban 15′ por jugarse y la lluvia se hizo tan intensa como el partido. Cuando el cronómetro pisó los 41′, un mal despeje de Castagno dejó la pelota a la altura de la media luna y Paul Martín la agarró como venía, de zurda. Golazo, empate y delirio para el Matador, pero una alegría que le duró tan sólo dos minutos. Porque tras un centro perfecto de Carrizo, Cézar selló el 3 a 2.

Un partido intenso, sin especulaciones y emotivo desde el principio hasta el final.

El punto no le vino mal a ninguno

Un tiempo para cada uno es sinónimo de un punto para cada lado. Fadep y Gutiérrez repartieron unidades en la tormentosa tarde de Russell. Mucho más allá de alguna rabieta propia de la vorágine del juego, los abrazos entre los jugadores de ambos equipos tras el final del partido reafirman tal concepto.

¿A quién le sienta mejor la unidad? Está claro que a Gutiérrez. Por la posición que ocupa en la tabla de posiciones (es escolta del León) y porque lo logró en condición de visitante, el Perro terminó mejor parado. Eso sí, nadie en su sano juicio podrá ignorar que la superioridad que ejerció el Celeste en el primer tiempo fue más evidente que el ligero dominio de Fadep en el complemento, al que rara vez se le cayó una idea para desequilibrar en ofensiva.

En un campo de juego sencillamente extraordinario (no sufrió para nada la lluvia torrencial del primer tiempo) paradójicamente abundaron los pelotazos desde el fondo con la intención de saltar líneas y buscar la segunda jugada. Un recurso lógico, si se quiere, para escapar de la presión asfixiante que practicaron ambos elencos.

Desde el vamos fue palo y palo. Al cabezazo de Osvaldo Miranda apenas desviado le siguió un robo del “Chango” Arce (a Viscarra), quien dejó a Peñaloza pie a mano con Lautaro López, pero el joven “1″ de Fadep tapó en gran forma el zurdazo del delantero.

Lindo duelo. El "Chango" Arce, el conductor de Gutiérrez, pelea por la posesión del balón frente a Alexis Viscarra (2), de Fadep. En el predio de Fundación repartieron unidades: fue 1-1. / Foto: Emma Rodríguez.

Acto seguido, Federico Pérez sacó un zurdazo fortísimo que se topó con una tremenda atajada de Santiago Grande. Lentamente, Gutiérrez se hizo dueño y señor del medio. Peñaloza lo tuvo de nuevo y su remate se fue cruzado, al igual que un remate del “Gordo” Daher que tras rebotar en Lucas Fernández casi se mete arriba.

El golazo de Enzo Tejada fue el corolario de un estupenda jugada colectiva del Celeste. Antes de que el “11″ la empujara a la red, tras el centro de “Hacha” López y el cabezazo de Lautaro Suraci, la tocaron casi todos y la jugada fluctuó de izquierda a derecha.

El pecado capital de Alessandrello y compañía fue querer bajarle la persiana prematuramente con los cambios. Fadep creció, lo empató y, con poco fútbol, casi lo gana.

En el Cele le apuntaron a Adriel Araya

El DT de Gutiérrez, Rodrigo Alessandrello, disparó contra el juez: “Por su culpa no nos llevamos los 3 puntos. No expulsó al central de ellos (por Julián Moyano), la mano de Díaz no es penal, y además se ríe cuando uno le pide explicaciones. Es lamentable que un partido como este lo dirija un árbitro así, que siempre es un desastre”, disparó el entrenador contra el árbitro del partido. Fuerte.