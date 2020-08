Recuerdo: la gran victoria de Canapino-Ortelli en Buenos Aires

El último día del mes de julio de 2016 la dupla Agustín Canapino-Guillermo Ortelli, con Chevrolet Cruze, ganaron los 200 kilómetros de Buenos Aires del Super TC 2000, que por la séptima fecha de la temporada se corrieron en el autódromo Oscar y Juan Gàlvez de la ciudad de Buenos Aires.

Fue en realidad el único éxito de Ortelli en el actual formato de la categoría como Súper TC2000, de la que participó como piloto titular en sus primeras temporadas con Renault Fluence, modelo que ganó por primera vez en 2011 con el piloto de Salto.

Tras desarrollarse 44 de las 60 vueltas pactadas al trazado número 9 de Buenos Aires con lluvia y momentos de trámite dramático en la carrera, la dupla símbolo de Chevrolet con Canapino y Ortelli superó a Matías Rossi-Gabriel Ponce de León con Toyota Corolla y Christian Ledesma-Mauro Giallombardo con Renault Fluence, quienes completaron el podio. En la inolvidable jornada para los seguidores de Chevrolet detrás del podio llegaron Matìas Muñoz Marchesi-Augusto Scalbi con otro Chevrolet Cruze, Luciano Farroni-Tom Coronel con Peugeot 408, Facundo Ardusso-Franco Vivian con Renault Fluence y Fabricio Pezzini-Luciano Ventricelli con Fiat Linea.

Aquel domingo 31 de julio quedará en el recuerdo más que nunca para los hinchas de Chevrolet cuando vieron a sus dos ídolos contemporáneos festejar en el podio porteño. “Cuando me fui afuera sentí que se me venía el mundo abajo, felizmente me pude recuperar. Fue una carrera llena de imprevistos, pero todos los resolvieron de la mejor manera. Le agradezco mucho a Canapino; subí al auto y no tuve sorpresas; el equipo siempre trabajó en función de la carrera. Iba fantástico y me trasmitía mucha confianza. Esta victoria me emocionó; conozco a Agustín de chiquito y lo quiero mucho” dijo Ortelli tras la victoria que ha quedado en la historia de los 200km como una de las más celebradas y recordadas.

Ortelli debutó en TC2000 en Oberá el 26 de junio de 1994 con un Ford Escort de Tulio Crespi con motores de Oscar castellano y su primer triunfo fue en Rafaela el 18 de diciembre del mismo año. Hizo ganar por primera vez al Ford Escort Ghía en 1994, Ford Escort XR3 en 1995, Chevrolet Vectra en 1997, Peugeot 307 en 2005, Renault Mégane en 2008 y Renault Fluence en 2011. Ganó 10 carreras en el historial y lo hizo con Ford, Chevrolet, Peugeot, Honda y Renault. Su último triunfo fue como invitado de Agustín Canapino con Chevrolet Cruze en Súper TC2000 en los 200km de 2016. Fue su primera y hasta el momento única victoria en la categoría con el actual formato.

Ese año de 2016 tuvo a Canapino como Campeón del Súper TC2000 y a Ortelli como Campeón en el TC. Tras su victoria en Buenos Aires en los 200km, Ortelli ganó dos veces más en TC y desde ese momento hasta la actualidad no volvió a ganar.