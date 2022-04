Raúl ‘Pato’ Bernabé: “El ascenso y el predio son los grandes objetivos”

Llegado desde el sector gastronómico, Raúl Bernabé es la otra alternativa con que contarán los socios albirrojos mañana, cuando llegue el momento de elegir nuevas autoridades. “Pato”, como se lo conoce en el departamento y como lo llaman todos, es un viejo conocido de la familia chacarera; hincha acérrimo y con asistencia casi perfecta en cada temporada que el Atlético Club San Martín se embarca en los torneos de ascenso, buscando ese sueño tan postergado de poder volver a las más altas categorías del fútbol argentino.

- ¿Cómo estás viviendo este momento, a horas de nuevas elecciones en el club?

- Estoy muy tranquilo, porque creo tener capacidad de gestión para afrontar semejante desafío. Hace unos años fundé junto a diez personas el club Buen Orden, que hoy participa en la Liga Rivadaviense. Fue una locura. Por eso considero que tengo capacidad de gestión. En el club trabajamos en la construcción de la popular Norte. Creo que la gestión es mi principal virtud.

- ¿Y por qué te surgió ahora este deseo de asumir tal desafío?

- Porque muchos amigos, desde hace un par de años, me vienen diciendo que tengo que ser presidente. Jorge Magistretti, extitular, me lo dijo, al igual que Sergio Vázquez (NdR: otro expresidente). Yo posibilité la unión de Jorge con los empresarios en su momento. Soy amigo de Carlos Crotta, de Guillermo Chamorro… Gente muy valiosa que en su momento me vino a decir que por mi capacidad debía ser presidente. Asi que me embarqué en esta hermosa locura.

- Es una responsabilidad y una presión muy grande ser presidente de uno de los clubes más grandes de la provincia…

- Sería una satisfacción muy grande. Hoy tengo tiempo porque mis hijos se encargan de los negocios familiares y puedo abocarme tiempo completo a esto. Creo estar capacitado.

- El proyecto original de ustedes tiene el objetivo del predio para el club…

- Yo tengo un predio propio, con el piso prácticamente listo, y la mitad de ese predio lo voy a poner a disposición del club, sin costo alguno, hasta que consigamos comprar un predio. El primer objetivo es ascender y el segundo es el predio de inferiores. Un club como San Martín no puede no tener un predio. Hoy el club está pagando 120 mil pesos más o menos por un alquiler. Si llegamos a ser dirigencia, eso se ahorraría.

- Y con Mauricio Magistretti como manager de la entidad…

- Queremos que Mauricio cumpla la misma función que el Gato Oldrá en Godoy Cruz. Tengo una excelente relación con él y sé de su capacidad de trabajo.

El grupo de trabajo con el que Bernabé pretende guiar los destinos del Atlético Club San Martín.

- Mencionaste al grupo empresario que ya trabajó en el club; ¿ellos serán parte del apoyo económico si les toca ser Comisión Directiva?

- Se comprometieron conmigo, pero, por sobre todas las cosas, hay que salir a gestionar. No siempre hay que ir a pedirle plata a los empresarios. Esto se trata de buscar involucrar a todo el departamento en esto. Cuando se ve transparencia en una gestión, los hinchas se acercan.

- ¿Cuántos socios tiene hoy el club y cuántos están en condiciones de votar?

- El club tiene aproximadamente unos 400 socios, de los cuales 270 están en condiciones de votar el domingo (por mañana). La idea es buscar alternativas para atraer socios: un gimnasio para ofrecer algo distinto y un sector gastronómico que pertenezca al club. Además, vamos a trabajar muy fuerte con las mujeres. Contamos en nuestro espacio con Eva Tonetto, una señora con muchas ganas de contribuir. También buscamos dar un fuerte impulso al fútbol femenino.

- Tu espacio tiene mucha gente con experiencia en el trabajo dirigencial…

- Contamos con muchos chicos de la Comisión anterior, que realizaron un trabajo muy importante en la temporada de pileta, entre otras cosas. Gente de experiencia y con personalidad.

- Además se ha visto en los últimos días un fuerte apoyo de exjugadores de la entidad…

- Si, Félix Morán, Walter Maladot, el Gorrión Bernabé, Marcelo Vázquez…

-¿Pudiste conversar en algún momento con integrantes de la otra lista?

Si, pude hacerlo con Damián Reyes. Lo conocía de vista, pero nunca habíamos conversado. Es un buen pibe. No pudimos coincidir: yo le decía bajate vos y el me decía lo mismo (risas).

- ¿El gran objetivo en caso de ser Comisión Directiva es el ascenso?

- Eso y el predio. Eso son los dos grandes objetivos. Vamos a trabajar en un equipo competitivo, evaluando jugadores del club y analizando que sectores hay que reforzar. Por supuesto, en caso de ganar, de eso se encargará Magistretti.

- ¿Por qué te tiene que votar el hincha de San Martín?

- Porque sabe que quiero al club; soy del departamento de toda la vida y conocen de mi capacidad de gestión. Voy a vivir en el club. Si gana Reyes, lo voy a felicitar y vamos a acompañar su gestión.

En detalle: las claves de su gestión

Un club en ascenso. Luego de los sucesivos fracasos deportivos en lo futbolístico, la lista Somos San_Martín pretende provocar una revolución en ese aspecto. “Un fuerte trabajo para conseguir poner en movimiento al club”, avisan.

El predio. “Hoy el club paga unos 120 mil pesos por el alquiler de un predio._Tengo un predio que quiero poner a disposición del club, para ahorrarnos ese dinero. Claro, vamos a ir en busca del predio propio, con mucha gestión y compromiso”, dice Bernabé.

Fortalecer las inferiores. Pensando en conformar un equipo competitivo, aún previendo una fuerte inversión en nombres de jerarquía, se apuesta por un trabajo en las divisiones menores, con Mauricio Magistretti como cabeza.