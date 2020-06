Ratazzi: “El automovilismo tiene que volver lo más rápido posible”

Cristiano Ratazzi fue uno de los protagonistas de la última jornada del ciclo de charlas “Motorsport y COVID-19” y allí se refirió a la actualidad del automovilismo nacional. Además, también dejó claro que es necesario que la actividad se recupere lo más rápido posible.

“Marcelo Gallardo tiene razón. ¿Por qué su gente no puede entrenarse? Queremos participar del mundo, en una Argentina integrada al mundo. Las actividades tienen que volver, y el automovilismo debe volver rápido”, dijo Ratazzi de manera inicial.

Y después aseveró: “No me interesa quedar en el récord de cuarentena. Quiero estar en el récord de la recuperación de un país”.

El empresario hizo hincapié que con los cuidados necesarios el deporte motor puede estar nuevamente en pista. “Los protocolos en la industria son extraordinarios y no hay problemas. Cuando veo que los autos aquí están parados, mientras que la Fórmula 1 vuelve, me resulta raro. Se ve lo mismo en el tenis o en el golf, donde no hay contacto. Hay que empezar rápidamente a funcionar en muchos aspectos”, afirmó.

En el mismo sentido, se explayó: “Queremos el ruido a motor y que haya carreras en serio. Tiene que volver lo más rápido posible. El aislamiento me cansó un poco. Y lo digo yo que tengo muchas autorizaciones. Pero hay gente, pobre, que lo padece y que no puede trabajar. El futuro del país es el trabajo y no la limosna del Estado”.

Por otro lado, el italiano manifestó que la actividad tiene una ligazón muy grande en nuestro país. “El automovilismo seguirá. Y nosotros representamos la base, que es el auto. A nosotros nos interesa. Todo será sustentable mientras interese al público. Sabemos que el sponsoreo está complicado, pero todos los países están experimentando la V, con una recuperación importante. En Argentina quizá sea más complejo. Ojalá que el automovilismo integre esa recuperación y que genere carreras interesantes que la gente quiera ver”, declaró.

En el cierre, Ratazzi destacó el potencial que tiene la especialidad para recuperarse. “Hay pocos países que tengan tanta pasión por el automovilismo como la Argentina. Hay oportunidades para reinventarse para que sea más fuerte. Es cierto que hay muchas categorías. Eso debiera estar más ordenado”, finalizó.