Ranking FIFA: la Selección Argentina subió un escalón y se ubica quinta

El seleccionado argentino subió al quinto lugar del ranking FIFA, que servirá para establecer siete cabezas de serie del Mundial de Qatar 2022, tras ganarle a Uruguay en Montevideo e igualar con Brasil en San Juan, por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina sumó cuatro unidades y además la clasificación a Qatar -el único cabeza de serie confirmado por ser organizador- el pasado martes. El coeficiente es de 1750,51.

La otra selección que subió un escalón fue Inglaterra, de la mano de las goleadas a Albania (5-0) y a la humilde San Marino (10-0) en el cierre de su participación de las Eliminatorias de la UEFA, en las que se alzó con el boleto al ser líder del grupo I.

El líder continúa siendo Bélgica (1828,45), a pesar de su empate con Gales en el final de la zona clasificatoria, ya que Brasil (1826,35) no aprovechó y terminó 0 a 0 con Argentina.

Hasta el momento, Italia (1740,77) es la única selección dentro de los potenciales cabezas de serie que no tiene su participación garantizada porque jugará el repechaje en marzo del 2022. En el caso que no llegue, su lugar sería ocupado por Portugal -también en repesca- y si no se lo llevará Dinamarca, actualmente noveno.

