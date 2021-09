Ramiro Pontis: “Priorizamos la vida de los clubes por sobre lo deportivo”

“De a poco estamos tratando de volver a la normalidad”. Ramiro Pontis sabe que la carta que se está jugando la Unión Rugby de Cuyo es importante, sobre todo, porque desde la Unión Argentina (UAR) ya avisaron que el proceso para volver a ser puede demandar hasta tres años. Pero la URC focalizó sus energías en que la competencia pueda desarrollarse con objetivos diferentes, tanto en el corto como en el largo plazo. Que los clubes recuperen su actividad, no es una meta menor. Que los jugadores estén de regreso por los porotos, tampoco, aunque lo que se pretende es que los torneos se jueguen como sucedía antes de que apareciera la pandemia. En ese sentido, el presidente de la URC es consciente de que “nos llevará cierto tiempo, pero lo importante es que estamos en actividad”.

Y la actividad de la que habla el máximo responsable del rugby provincial tiene que ver con el desarrollo de las competencias domésticas, como así también del Regional del Oeste, certamen que en sus diferentes niveles, hoy tendrá el desarrollo de su segunda fecha. “Nos costó organizar el torneo, fueron muchos días de trabajo del área de competencia de la Unión, pero felizmente estamos contentos porque se está jugando”, dice Pontis.

-¿Les resultó difícil subsistir tanto tiempo sin actividad?

-Por supuesto, como a la mayoría de las disciplinas. Se hizo un trabajo increíble. Se elaboraron muchas estructuras de campeonatos. Primero se iba a jugar, después se dio marcha atrás, sin el Alto Valle, luego se nos cae San Juan y ahora pudimos arrancar con el Regional. Y por supuesto que fue difícil subsistir tanto para los clubes como para la Unión. Varios clubes se quedaron sin cuotas sociales, con gimnasios y cantinas cerradas, sin esos ingresos que a fin de mes representan un número importante desde lo económico. Más allá de eso, hemos tenido una pandemia más light que el resto del país y pudimos jugar torneos gracias al esfuerzo de las partes. El Gobierno colaboró y siempre se mostró a favor de la practica del deporte, y nosotros como Unión, dispuestos a escuchar y a cumplir los protocolos correspondientes.

-Según los datos que manejan ¿se alejaron muchos jugadores producto de la pandemia?

-Han quedado, pero tenemos casi el 89 % de los jugadores que teníamos antes de que aparezca el Covid-19. En el rugby femenino y juvenil se sintió mucho el golpe, pero por suerte podemos decir de que estamos otra vez encaminados. Será cuestión de tiempo para recuperar un poco de todo.

-¿A qué se debe que este año el Regional del Oeste no tendrá ascensos ni descensos?

-Priorizamos la vuelta al juego, algo que habíamos perdido. Debíamos privilegiar el tema de recuperar la vida de los clubes, de sus jugadores, por sobre lo deportivo. El Regional normalmente se compone de 14 fechas más semifinales y final (en el caso de Copa de Oro), entonces traerlo a la realidad en medio de la situación que nos toca vivir, era imposible. No nos pareció justo porque la competencia debe darse con niveles iguales o parecidos. Hay provincias donde sus equipos jugaron cinco o diez partidos en el año, contra los nuestros que ya llevan dos torneos completos.

-Hubo alguna moción contraria a esa determinación

-Hubo clubes que se mostraron disconformes. Nosotros buscamos consenso y tratamos de encontrar lo que era más justo y mejor para el rugby. Sabíamos que esta idea iba a tener heridos, que son los clubes que querían ascender, pero el objetivo es volver a jugar. Con la UAR tuvimos varias charlas y se nos explicó que el plan es volver a la normalidad en los próximos tres años, pero en la URC creemos que estamos ganando tiempo.

-¿Qué sensaciones les dejó la primera fecha del Regional?

-Fue muy lindo volver a ver que los clubes volvían a viajar. Hubo instituciones que visitaron San Juan y San Luis, como algunos de nuestros equipos a los que les tocó jugar de visitante. Honestamente me puso feliz verlos enfocados en jugar, más allá de que el resultado deportivo sea el que esperan o no.

-¿Cómo ve el futuro del rugby mendocino?

-Nosotros queremos que sea un deporte más expansivo, que llegue a una mayor cantidad de gente, que los clubes salgan a captar jugadores, que exista una base importante de datos de rugbiers en todas las instituciones. Entonces cuando ese momento llegue, podremos decir que todo fue productivo, que el tiempo que uno invierte fue bien utilizado.

-¿La URC sigue enfocada en los proyectos de insertar más al deporte dentro de la sociedad?

-Por supuesto, es un Plan Rugby 2030 lanzado por la UAR. La semana pasada comenzaron charlas en Mendoza dirigidas a diferentes niveles. La idea es mostrar la otra cara del rugby. Queremos erradicar la violencia de nuestro deporte. Pero también hay cosas para ser destacadas. El rugby mendocino donó sangre al banco de hemoterapia de nuestra provincia. Los clubes además asistían a centros comunitarios de diferentes lugares, contribuyendo con ollas populares, barbijos, juguetes, etc. Hemos sido solidarios. Desgraciadamente la parte mala del rugby mostró otra cara, y el objetivo es cambiar esa imagen negativa y no solamente de la boca para afuera. A los valores tenemos que demostrarlos tanto en la cancha como afuera de ella.

-¿Qué balance puede hacer desde que asumió el año pasado?

-Me tocó bailar con la más fea, pero dentro de todo lo que nos toca vivir, los clubes han colaborado y entendieron las situaciones. Como Unión pusimos la buena voluntad para asistirlos técnicamente, no desde lo económico. Son momentos donde no se puede crecer mucho, porque la situación del país tampoco ayuda.

-Como Unión ¿qué significó la medalla de bronce conseguida por Rodrigo Isgró?

-Fue un orgullo. Es algo muy lindo, felicitarlo tanto a él como al Mendoza Rugby que fue su club. Hizo un esfuerzo muy grande para poder entrenarse y para llegar a ese podio.

LA URC TIENE NUEVOS CLUBES.

“Tratamos de que en todos los departamentos estén representados el rugby. Hay equipos pioneros y están surgiendo otros”, comentó Pontis en cuanto a la aparición de nuevas instituciones dentro del ámbito provincial. Y algunos de esos equipos, son: Tupungato Rugby,

Los Cuervos (Tunuyán), Las Calandrias (Junín), Cóndor (Las Heras), Escarabajos (San Carlos), Atlético Pilares (San Rafael), y La Paz “se está armando, tratando de hacerle frente a todo lo reglamentario”, aseveró el mandamás de la ovalada mendocina. A lo que agregó: “Los clubes que han surgido este año forman parte del campeonato de desarrollo y tienen un proceso largo por delante, aunque con el total apoyo por parte de la Unión. Es mucha tracción a sangre la que se está haciendo, y por más que parezca reiterativo, lo importante es que estamos en plena competencia”.

SE JUEGA LA SEGUNDA FECHA DEL REGIONAL DEL OESTE

Esta tarde se pondrá en marcha la segunda fecha del Regional del Oeste, comeptencia que nuclea a equipos de nuestra provincia,Río Negro, Neuquén, San Juan ySan Luis, en sus diferentes categorías. En la Copa de Oro, los encuentros serán: Los Tordos vs. UNSJ, Liceo vs. Teqüe, Marabunta vs. Neuquén y Mendoza RC. vs. Marista. Por la Copa de Plata, se medirán: Belgrano vs. Peumayén, Universitario vs. Jockey, San Juan vs. CPBM y Banco vs. Huazihul. Y por la de Bronce, lo harán: Chancay vs. Liceo, Mercedes vs. Cóndor, Tacurú vs. Alfiles y Rivadavia vs. San Jorge.

RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA

“Top 8” - Primera

Marista RC 32-08 Universidad

Los Tordos RC 34-38 Liceo RC

Teqüe RC 29-28 Marabunta RC

Mendoza RC 22-22 Neuquén RC

“Top 8” - Intermedia

Marista RC 92-17 Universidad

Los Tordos RC 27-37 Liceo RC

Teqüe RC 48-15 Marabunta RC

Mendoza RC 34-34 Neuquén RC

“Top 8” - Pre Intermedia

Marista RC 64-03 Universidad

Los Tordos RC 54-33 Liceo RC

“Plata” - Primera

CPBM 36-18 Belgrano RC

Peumayén RC 24-20 Universitario RC

San Juan RC 46-0 Banco RC

Huazihul SJRC 36-17 Jockey Club

“Plata” - Pre Intermedia

CPBM 29-20 Belgrano RC

Peumayén RC 37-21 Universitario RC

San Juan RC 24-20 Banco RC

Huazihul SJRC 61-14 Jockey Club

“Bronce”

San Jorge - Liceo RC (No jugado)

SC Alfiles 34-33 Rivadavia RC

Cóndor RC (SJ) 6-64 Tacurú R&H

Chancay RC 07-26 Mercedes RC