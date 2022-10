Rafael Nadal fue papá por primera vez: el sexo del bebé y el hermetismo con el nombre

La esposa de Rafael Nadal ha dado a luz al primer hijo de la pareja, un varón, informó la prensa española durante este sábado 8 de octubre.

El Diario de Mallorca y otros medios informaron que Mery Perelló, la esposa de Nadal, dio a luz en una clínica en la isla de Mallorca, donde residen la pareja.

Nadal y Perelló se casaron en 2019 después de un noviazgo de muchos años.

El español Rafael Nadal fue papá por primera vez. / AP

La firma de relaciones públicas de Nadal dijo ante una pregunta de The Associated Press que no van a hacer declaraciones sobre los asuntos personales del tenista, por lo que reina un hermetismo absoluto en cuanto al nombre del bebé y la situación general.

Nadal ingresa entonces al mundo de la paternidad dos semanas después de la emotiva despedida de su amigo y rival Roger Federer durante el último partido de este último.

Nadal, de 36 años, tiene el récord masculino de 22 títulos de Grand Slam.