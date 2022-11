Racing “limpió” a Edwin Cardona de cara al partido con Boca por el Trofeo de Campeones y el jugador contestó

La dirigencia de Racing le comunicó a Edwin Cardona que lo licenciaba, ya que Fernando Gago no lo iba a tener en cuenta para el partido entre la Academia y Boca por el Trofeo de Campeones que se jugará el domingo en San Luis.

Por esa razón el colombiano no se presentó a entrenar, tras haber sacado sus pertenencias, pero después realizó un posteo en su cuenta de Instagram con un comunicado para explicar las razones de su ausencia y cargó contra la dirigencia.

“He guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia, a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones”, comienza el texto.

Y continúa: “Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mí integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas”.

Asimismo, Cardona, quien desde su llegada a la Academia estuvo envuelto en polémicas -la más recordada es cuando fue detenido por dar positivo de alcoholemia mientras conducía-, cargó contra la dirigencia en el comunicado: “El 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Futbol Profesional, Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones a partir de la última obligación del mes en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año”.

La carta que Racing le envió a Edwin Cardona para notificarlo de sus vacaciones adelantadas.

“Posterior a hacerme la entrega de dicha carta, sín entender porqué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en las instalaciones del estadio en la fecha mencionada. Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre”, amplió el futbolista en su relato.

Y cerró: “Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales, más ahora a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo. Reitero mi compromiso, deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación”.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve al colombiano viajando hacia Bogotá, luego de exponer que él estaba liberado por el club para comenzar sus vacaciones hasta inicios de diciembre.