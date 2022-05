Racing Club entregó el primer carnet a una persona no binaria

Racing entregó el primer carnet de socio a una persona no binaria, Cape, y lo publicó en sus redes oficiales: “Orgullo ser de Racing. Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet. Gracias @soy_cape por compartir tu historia”.

El de Cape en la Academia es el segundo caso en el fútbol argentino después de Vélez Sarsfield, que en abril se lo dio a Naimid Cirelli.Cape hizo el cambio de documento en diciembre porque el anterior no reflejaba su identidad de género autopercibida.

En la Argentina, desde julio, todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina, pueden optar por una “X” en su DNI y pasaporte.

”Hace poco vi que Vélez había entregado un carnet a una persona no binaria. Entonces decidí preguntar en Racing, me contacté a través de Racing Feminista y me respondieron al toque, me hicieron puente con el departamento de socios”, explicó.

”Me trataron con mucho respeto y no me hicieron muchas preguntas, solo me pidieron el DNI con mis datos y eso nomás. Para mí es un montón porque yo traté de hacer esto en otros lados y siempre fui yo la que me fui acomodando a instituciones que no me querían cambiar o no me daban bola”, expresó con la camiseta albiceleste puesta.

Ahora, Cape está feliz de poder tener su carnet de ´socie´. “Que Racing haya sido tan simple y tan humano es muy emocionante y estoy feliz”, concluyó.