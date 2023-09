¿Quién es y dónde juega?: El nuevo “Garnacho” para quien la Argentina era su única opción

La necesidad de una familia muchas veces lleva a los progenitores a cambiar de aires buscando un mejor porvenir para sus hijos. Casos, hay de sobra. Y en el fútbol es muy frecuente encontrarse con historia de jugadores que nacieron en otro país, pero que por sus raíces argentinas y sus vínculos familiares, terminan eligiendo representar a nuestro país en alguna competencia internacional. Alejandro Garnacho, es un claro ejemplo. ¿Otro? El joven Mateo Sciancalepore, una de las grandes sorpresas de la última lista de convocados a la Selección Argentina Sub-17.

Nicolás Marcipar (Sub15), Mateo Sciancalepore y Felipinho (Sub17) se quedan en el país para entrenar con la #SeleccionArgentina la próxima semana pic.twitter.com/ebbPETxCpY — Bruno González García (@gonzalezbruno) September 15, 2023

El delantero tiene de 17 años, milita en el Espanyol de Barcelona, nació en España, pero está lleno de ilusiones con la posibilidad de jugar el Mundial de la categoría con la Albiceleste. “Mis padres son ambos argentinos y toda mi familia es argentina. Juego al fútbol desde los 4 años y no siempre fui delantero. Este es mi tercer año jugando en el puesto”, manifestó el joven atacante, nacido en la ciudad catalana de Cunit, en diálogo con TyC Sports.

Acto seguido, también comentó los motivos que lo llevaron a tomar la determinación de jugar para la celeste y blanca, y no para España. “Fue muy fácil decidir porque yo siempre me sentí argentino y en ningún momento tuve ningún tipo de duda. Creo que mi caso y el de (Alejandro) Garnacho son distintos, él jugo para España y tuvo que decidir, yo nunca tuve ese problema porque para mí Argentina es la única opción”. A lo que luego, agregó: “En mi caso, no podría ser seleccionado ya que no tengo la nacionalidad española. Cuando nací no podía ser español como primera nacionalidad sino como segunda. Yo en España estoy como italiano”.

⚽ 🇦🇷Se viene una lista Sub17 con Europibes para concentrar 10 días en Ezeiza con vistas al #MundialSub17 que se juega en noviembre.



Mateo Sciancalepore, 9 del #Espanyol, fue convocado para estar con la #SeleccionArgentina desde el lunes 11/9. pic.twitter.com/gnhnJ86qEv — Bruno González García (@gonzalezbruno) September 7, 2023

Después, en la misma nota también habló sobre la oportunidad que se le presenta en su carrera de jugar el Mundial Sub 17: “El trabajo está siendo intenso pero controlado ya que falta poco, se está acabando de ajustar los últimos detalles para llegar con todo al campeonato mundial. Mis expectativas para el Mundial, primero es poder ir y representar al país. Y, si llegara a ir, salir campeón”.

“Actualmente miro mucho a Julián Álvarez, pero mi referente siempre fue Luis Suarez. Mis objetivos son poder ir al Mundial, y poder llegar a debutar con el primer equipo”, sentenció la nueva promesa del fútbol argentino. ¿Lo convocarán Pablo Aimar y Diego Placente para la Copa del Mundo Sub-17?

🌎 INTERNACIONAL | Mateo Sciancalepore, convocat amb @afa Sub-17

El davanter juvenil viatjarà amb l'albiceleste per a uns entrenaments de preparació per al Mundial Sub-17

💙 Molta sort, Mateo!#RCDE | #La21 — RCD Espanyol Futbol Base - Dani Jarque | La21 (@RCDE_La21) September 8, 2023

Su carrera en la madre patria. Hace un mes atrás, y producto de sus grandes actuaciones, el elenco “Perico” renovó el vínculo de Sciancalepore hasta 2026 y lo promovió al equipo Juvenil A -paso previo al primer conjunto del histórico equipo- y no solamente mostró su felicidad por la confianza depositada en él sino que también comentó que tuvo un breve paso por Barcelona y La Masía. “Jugué en Barcelona dos años, y estoy muy feliz y agradecido de haber renovado mi contrato ya que es el segundo contrato profesional”, aseguró.

