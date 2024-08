Quién es el refuerzo de Boca que quedó afuera de la Copa Sudamericana

Boca se prepara para lo que será la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana y, en el armado de la lista final, uno de sus principales refuerzos quedó afuera y se perderá los dos partidos ante Cruzeiro de Brasil.

En ese sentido hay que decir que el mediocampista Ignacio Miramón, último refuerzo de Boca, no formará parte de la lista del equipo de Diego Martínez, no solo por un tema de cambios permitidos, sino porque hubo un problema en cuanto a su habilitación.

Ignacio Miramon se convirtió en el sexto refuerzo de Boca Juniors. / Gentileza.

Dicho inconveniente administrativo dejó las cosas fáciles para el DT xeneize, que tenía que decidirse por dejar afuera a un jugador de renombre. Hay que decir que este volante llega a préstamo desde el Lille de Francia y fue precisamente el equipo francés el que no envió los papeles correspondientes para su habilitación.

Por su parte, los jugadores que si ingresarán en la lista de inscriptos para estos dos partidos serán los otros cinco refuerzos: el defensor Gary Medel, los mediocampistas Tomás Belmonte y Agustín Martegani y los delanteros Brian Aguirre y Milton Giménez. Estos reemplazarán a Darío Benedetto, Jorman Campuzano, Román Rodríguez, Ezequiel Bullaude y Luca Langoni, respectivamente, ya que estos actualmente no están en el plantel.

Finalemnte, otro que será incluido en la lista será el defensor Aaron Anselmino, recientemente transferido al Chelsea de Inglaterra. El club de Londres lo cedió a Boca hasta junio de 2025 con opción de repesca en diciembre.

El juvenil en un principio no iba a poder estar en la lista porque contaba como refuerzo tras su firma con el club londinense, pero el Chelsea no envió el transfer a AFA y todavía no está efectuada su venta de forma oficial. Una vez que lo haga y el club de la Ribera efectúe el préstamo deberá inscribirse nuevamente.