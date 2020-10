Quién es “el pelado” que se peleó con Messi: Es argentino y fanático de astro rosarino

Las pulsaciones de un partido, se sabe, pueden descarriar al espíritu más manso. Quizás algo de eso haya sucedido en La Paz entre Lionel Messi y Lucas Nava, el colaborador al que la Pulga le tiró la bronca con un inolvidable “la concha de tu madre, ¿qué te pasa, pelado?” y al que le recriminó haber agitado las aguas durante el encuentro entre Bolivia y Argentina: “Estuviste gritando todo el el partido, boludo. ¿Para qué hacés quilombo? Desde el banco estás gritando”.

Nava, preparador físico de Bolivia, es fanático de Leo Messi. / Gentileza. Gentileza

Pero, ¿quién es Nava? Preparador físico argentino, trabajó en el país en Barracas Central y Nueva Chicago, además de en Cerro Porteño de Paraguay y The Strongest de Bolivia, ya como parte del cuerpo técnico del venezolano César Farías.

Sin embargo, lo más llamativo en el día en que Nava salta a una inusitada fama es que, revisando su actividad en redes sociales, en donde se lo nota muy activo, se puede apreciar una gran admiración suya hacia Messi.

Nava había sido noticia a principios de este año también por un hecho curioso: ya en funciones en la selección boliviana, se encontraba trabajando en el Preolímpico Sub 23 y preparó en el vestuario una suerte de haka para motivar a los jugadores al estilo All Blacks antes de enfrentar a Brasil. No fue suficiente: perdieron por goleada.