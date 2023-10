Quién es el músico mendocino que se metió en la tribuna de Independiente Rivadavia y armó una fiesta

Independiente Rivadavia le ganó a Villa Dálmine y llega a la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional con chances de meterse en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Una vez más los hinchas de la Lepra armaron una fiesta con bengalas de colores y humo, pero también le metieron música bien mendocina.

Es que en medio del partido la cuenta Uva Lepra (@UvaLepra) mostró a Pio Chimeno, de Los Chimeno, en la popular azul con su guitarra acompañando las canciones de los hinchas.

“Los chicos de Uva Lepra me invitaron a la cancha, así que nos comimos un asado con los de Luzuriaga y nos mandamos a la cancha”, comenzó contando Pio.

Uno de los interrogantes es como hizo para entrar con la guitarra: “iba con la idea en la cabeza de poder meter la viola, le pedí permiso a los chicos del club pero como no me contestaron me mandé y pasamos derechito”, asegura el músico.

Pio, de Los Chimeno, le puso folklore a la tribuna de la Lepra.

Esto tuvo repercusión en todos lados, sobre todo en las redes sociales, algo que sorprendió a Pio: “me llama la atención como salió en todos lados”.