¡Qué triunfo Independiente! con un tanto de Ambrogio, la Lepra venció a Alvarado, dio un paso gigante hacia el Reducido y se metió en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia logró un triunfo vital ante Alvarado por 1-0, en un partido correspondiente a la fecha 35 del torneo de Primera Nacional. Con estos tres puntos en el bolsillo, la Lepra dio un paso gigante hacia el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional y se metió en la próxima edición de la Copa Argentina. Felicidad total.

El equipo del Parque no tuvo un buen primer tiempo, donde las impresiciones en la mitad del campo y en defensa, le permitieron a los marplatenses generar las mejores situaciones de gol: la primera, la pelota dió en el travesaño y otra fue enviada al córner por el arquero De Olivera. Flojo primer tiempo del Azul del Parque.

En el complemento la historia no varió mucho. Independiente Rivadavia, desde lo fútbolistico no tuvo una buena tarde. Se mostró impreciso y sin ideas. Pero, los equipos de Gabriel Gómez tienen un virtud y es que no se entregan nunca. Y así fue nomás. En el mejor momento de la visita, llegó una excelente jugada individual de Freytes, quién tocó para Lucas Ambogio y el volante Azul desde la medialuna la clavó al rincón. Golazo. Y locura total en el Parque.

Fue triunfo de Independiente Rivadavia que llegó a los 53 puntos en 34 partidos disputados, con 14 triunfos, 11 empates y 9 derrotas. El Azul dio un paso gigante hacia la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. En la próxima fecha (36°), la Lepra visitará el próximo sábado desde las 19.10 a Almagro, encuentro televisado por TyC Sports.

