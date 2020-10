¿Qué tan posible es la vuelta al Gambarte?

Bastó solamente una pregunta del colega Daniel Fiochetta (Radio Nihuil) para que la llama de la ilusión volviera a encenderse más incandescente que nunca. Rápidamente, los hinchas de Godoy Cruz explotaron las redes sociales con la “buena nueva”. Mientras algunos se mostraron eufóricos, otros prefirieron ser más cautos y hasta incrédulos y se animaron a expresar que podría ser parte de una estrategia del actual presidente de cara a las elecciones de renovación de autoridades de 2021, justo en el año del centenario de la institución.

“¿La venta de Brunetta los hizo volver a soñar con la chance de recomponer y arreglar el estadio Feliciano Gambarte?”, fue la consulta a José Mansur, titular de Godoy Cruz. El presidente tombino hizo un silencio que se extendió por algunos segundos, masticó la respuesta y, dentro de la mesura con la que suele expresarse sobre un tema tan sensible para los hinchas, al menos dejó la puerta un poquito abierta.

“Hay que ser medidos con las palabras, pero en la medida que uno se solidifica en la estructura económica del club donde hemos ido dejando las distintas patas acomodadas, una de las que nos falta es la del estadio propio. Ojalá que en algún momento llegue sin perjudicar el desarrollo deportivo. Como siempre digo, todo llega y hay que ser cautos con los objetivos, claros y sin desesperarse”, contestó el mandamás del Tomba, que sabe que encarar un proyecto de esa magnitud es embarcarse en una empresa complicada desde los números y también desde la operatividad.

En la medida que podamos solidificar la estructura económica del club, la idea es la del estadio propio. Estamos en rumbo. Todo llega, pero vamos a ir de a poco

Por el préstamo de Juan Brunetta al Parma de Italia, a Godoy Cruz le ingresaría 1 millón de euros. Además, el club italiano contará con una opción de compra de 6 millones de euros más, que pasará a ser obligatoria si el futbolista logra disputar el 60% de los partidos de su nuevo club. “Ojalá que el chico rinda para que después lo compren. Lo primero y más importante es posicionarse como un club vendedor de jugadores. Es imprescindible vender directamente a Europa cuando normalmente los que venden son los clubes grandes. Estamos dentro de un proceso muy bueno”, añadió Mansur dejando atada la posibilidad de volver a apostar por el anhelado retorno al Gambarte siempre y cuando siga entrando dinero fresco a Godoy Cruz, un club necesariamente vendedor de jugadores.

“Todo va a llegar, pero hay que ser muy coherentes y tampoco desesperarse. Es bueno el camino, ojalá con el correr de los años consolidemos las cosas que faltan para ser realmente una institución modelo. Soy realista, no soy resistente a nada con la realidad económica. Tal vez uno que tiene la posibilidad de estar cerca de la maraña del fútbol y lo complicado que es, sé que es muy difícil. Los números son dificilísimos. Ponerte a hacer algo y no terminarlo, no me gusta”.

El mítico Estadio Feliciano Gambarte. Claudio Gutierrez | Los Andes

Construir un estadio donde está actualmente el Gambarte es parte de un proceso complejo que va más allá de la edificación. Hace un tiempo, Mansur declaró que nunca se hizo un plan arquitectónico y que, entre otras cosas, hay que hacer un plano de evacuación y otro de la arquitectura.

El tema seguirá manteniendo en vilo a los hinchas del Tomba y no es para menos. Más allá de jugar copas internacionales y pelear torneos y vencer a los grandes, queda un sueño por cumplir. Pero del dicho al hecho...

Sigue la pretemporada: a las 9:30, el Expreso vs. el Lobo, en Coquimbito

Godoy Cruz enfrentará hoy por la mañana a Gimnasia, en el predio de Coquimbito. Será el primer amistoso formal para ambos. Sin Juan Brunetta (transferido al Parma de Italia), Jalil Elías ni Ezequiel Bullaude (aislados, esperan los resultados del hisopado), el DT del Tomba, Diego Martínez, probaría un 4-3-3. ¿El probable 11? Ramírez; Carrasco, Herrera, Goñi y González; Ojeda, Ábrego y Henríquez; Tesuri, García y Badaloni. En tanto, el Lobo de Diego Pozo formaría con Tomás Giménez; Alferez, Mondino, Vera y Carrizo; López, Zabaleta, Gelabert y Llama; Santiago González y Lentini.

Ayer, el arquero Tomás Marchiori, de 25 años, viajó rumbo a Tucumán para sumarse a Atlético, el plantel que dirige Ricardo Zielinski. Su vínculo con el nuevo club será hasta el 31 diciembre de 2021 y el Decano tiene una opción de compra de 200.000 dólares por el 50 por ciento del pase.