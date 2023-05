¡Qué se venga la Lepra! Con una muestra de carácter magistral, Maipú derrotó por 3-2 a Aldosivi y es el líder de la zona B

Con el corazón en la mano. Con el alma en cada pelota. Maipú sueña en grande. El Cruzado se ilusiona. Motivos les sobran. Porque cuando no aparece el fútbol, tiene carácter, coraje, “huevos”, orgullo, rebeldía. Por esta razón, le ganó un verdadero partidazo a Aldosivi por 3-2 en un juego correspondiente a la fecha 16 de zona B de la Primera Nacional. Y con estos tres puntos, recuperó la punta del grupo. El “Súper Depor” es líder con 33 puntos, dos más que Independiente Rivadavia, su próximo rival y tres más que Chacarita Juniors, que jugará más tarde contra Estudiantes de Buenos Aires.

No arrancó bien la jornada para el Cruzado porque el Tiburón se puso en ventaja a través de Laquidain. Sin embargo, lejos de sentir el golpe, de perder la brújula del juego. Fue al frente. Con más actitud que juego, pero siempre respetando su línea de juego. Es un plus de este plantel de García. Y logró el empate a través de Imanol González. Los miles de hinchas del Cruzado aún no terminaban de festejar el empate y tuvieron que llenar nuevamente su gargante de gol. Si, porque apareció Ledesma, el palo le hizo un guiño, la pelota se metió y el Botellero se fue al entretiempo en ventaja por 2-1.

En el complemento, Aldosivi encontró la igualdad en los primeros minutos a través de una obra maestra de Escobar. Golazo. Sin embargo, el equipo de Luis García fue al frente. Tuvo paciencia. Tuvo paciencia. Tuvo olfato y tuvo efectividad. Otra vez, apareció Imanol González, reventó el arco visitante e hizo estallar el estadio Omar Higinio Sperdutti. Triunfazo del Cruzado puntero que mira a todos desde arriba. Campañón.

En la próxima fecha (17°) de la zona B, el “Súper Depor” visitará a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini el sábado 3 junio a las 19. Un duelo de protagonistas. Un partido de puntero y escolta. Un desafío de mendocinos. Un derby para alquilar balcones.

