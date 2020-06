¡Qué representante pegó el hijo del Chapa Retegui!: Francesco Totti desambarca en el fútbol argentino

A comienzos de mayo, en una charla vía Instagram con el ex jugador Christian Vieri, el ex futbolista Francesco Totti aseguró estar tras los pasos de un delantero argentino “fuerte y devastador”. Si bien no dio su nombre, lo cierto es que el misterio parece haberse develado luego de que se confirme que el italiano es el flamante representante del delantero Mateo Retegui.

El futbolista de 21 años viene de un paso a préstamo por Estudiantes y ahora deberá regresar a Boca, luego de haber disputado 18 partidos y de haber marcado cuatro goles con la camiseta del Pincha.

Evidentemente, las buenas actuaciones del hijo del entrenador del seleccionado femenino de hockey sobre césped, Carlos Retegui, despertaron el interés del exjugador de la Roma.

De esta manera, con un representante como Totti, seguramente el futuro a mediano o largo plazo esté en Europa para Retegui, que por ahora tendrá que ponerse a las órdenes de Miguel Ángel Russo en el Xeneize a partir del 1 de julio.