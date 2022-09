¿Qué necesitan los equipos mendocinos para meterse en el Torneo Reducido de la Primera Nacional?

El torneo de la Primera Nacional entró en su recta final. Si bien a la competencia le quedan seis jornadas por delante, los equipos mendocinos buscarán consumar su presencia en el Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Si bien es cierto que esos últimos 18 puntos que comienzan a disputarse este fin de semana dan una luz de esperanza de poder luchar por el primer premio, también lo es que Belgrano sacó una diferencia que a estas alturas parece indescontable. El Pirata cordobés suma 64 unidades y su inmediato perseguidor, San Martín de Tucumán, tiene 55. Por su lado, nuestros representantes marchan así: Gimnasia y Esgrima está cuarto en la tabla de posiciones con 51; Independiente aparece en el décimo lugar con 46 y, por ahora afuera del lote que clasifica al playoff, está el Deportivo Maipú con 39 puntos (puesto 18).

Entonces, para los equipos que representan a la Liga Mendocina, el camino parece muy cuesta arriba, aunque con situaciones diferentes tanto para el Lobo, Lepra y Cruzado.

El camino de Gimnasia y Esgrima para meterse en el Reducido de la Primera Nacional

El Mensana, por su regularidad, parece tener un lugar asegurado entre las instituciones que van a luchar por el segundo ascenso. En la actualidad le lleva seis unidades de ventaja al último club que estaría ingresando si la competencia finalizara hoy: Deportivo Riestra (45), pero no puede dormirse en los laureles. La victoria conseguida la semana pasada en Adrogué, frente a Brown, le permite ilusionarse todavía con saltar una instancia del playoff y recién entrar a jugar ese mini torneo en la instancia de semifinales. Ese premio, por el momento, está en posesión del Santo tucumano, que debe enfrentarse en esta recta final con Riestra (visitante); Belgrano (local), Villa Dálmine (v), Almirante Brown (L), Gimnasia de Jujuy (v) y cerrará en La Ciudadela contra Flandria. El Lobo mendocino, en tanto, hoy se enfrentará con Chacarita Juniors, que también lucha por clasificar. Después de esa jornada viajará a Puerto Madryn para medirse con Brown (11/09, a partir de las 11), será local de Atlético de Rafaela, mientras que por la fecha 35 visitará en Tandil a Santamarina. Los últimos dos juegos, serán: Estudiantes de Buenos Aires (l) y Atlanta (V). De todos estos rivales, el único que está dentro del lote que en la actualidad está clasificando, es el Pincha de Caseros (47).

El camino de Independiente Rivadavia para meterse en el Reducido de la Primera Nacional

Matías Quiroga, el goleador con el cual la Lepra sueña con meterse en el playoff por el segundo ascenso.

En Independiente, el panorama es diferente. La Lepra si bien arrastra una racha positiva de tres encuentros sin derrotas (dos victorias y un empate), su lugar en la tabla de posiciones no le permite pestañear. El Azul acumula 46 puntos, viene de igualar en su cancha con Temperley (1-1) y su próximo encuentro será mañana en Morón, ante el Gallito, otro de los clubes que piensa en cartón llena para lo que resta de la competencia en su lucha por lograr la clasificación. Por todo ello, la Lepra tiene que sumar en este partido que se disputará al mediodía (13.30 hs. por TyC Sports) para volver a enderezar una campaña por más irregular. Es que después de su excursión por Buenos Aires, el equipo de Gabriel Gómez volverá a presentarse en el Bautista Gargantini para recibir al Deportivo Madryn (lunes 12, desde las 20). Después visitará a Estudiantes de Río Cuarto, será local de Alvarado de Mar del Plata, viajará nuevamente a Capital Federal para medirse en José Ingenieros con Almagro y cerrará la etapa clasificatoria en casa ante Nueva Chicago. Un fixture que ilusiona al pueblo leproso y cuyo camino solamente tiene al León riocuartense y al Tricolor, entre los que pujan por clasificar en busca del segundo ascenso.

El camino de Deportivo Maipú para meterse en el Reducido de la Primera Nacional

Por su lado, lo del Deportivo Maipú es pensar en un pleno en los cinco encuentros que tiene por delante, pero también tendrá que esperar que lo acompañen resultados ajenos. Su próximo partido es el equipo del mendocino Marcelo Vázquez en Río Cuarto (mañana desde las 16.30). Luego, el fixture marca que será anfitrión de Alvarado de Mar del Plata (domingo 11, desde las 16), visitará a Almagro, recibe a Nueva Chicago, en la penúltima fecha tendrá fecha libre, y culminará la fase clasificatoria como visitante de Quilmes.

Qué dicen las matemáticas para que los equipo mendocinos ingresen al Reducido de la Primera Nacional.

Como se dijo anteriormente, Gimnasia es el equipo mendocino que más próximo está para sellar su clasificación. Si uno tiene en cuenta que el denominador común en la competencia está marcada por la irregularidad de todos los equipos, el Lobo necesitaría de 9 puntos para no depender de nadie. Con esa cantidad, el conjunto de Lucas Marcogiuseppe conseguiría el primer objetivo de clasificar al Reducido. Sin embargo, puede que esa meta sea más importante. Es que de sumar más que San Martín (T) e Instituto, el Mensana hasta podría entrar a jugar por el segundo ascenso recién en las semis.

En cuanto a Independiente, sus matemáticas muestran paridad absoluta con un lote de siete conjuntos que están separados solamente por dos puntos. Entonces, de los 18 puntos que tiene por delante, el Azul sellaría su boleto sumando diez unidades. ¿Puede llegar directamente a semifinales? Por supuesto, aunque el Santo tucumano tiene una ventaja apreciable de nueve unidades con respecto al Azul, y con una diferencia de gol de +20 contra +10. ¿Depende de otros equipos? La respuesta es sí. Es que si no consigue esos diez puntos, los de Gómez pasarán a depender de lo que hagan en las fechas finales: Defensores de Belgrano, San Martín de San Juan, Chaco For Ever y el Deportivo Riestra.

El Deportivo Maipú necesita ganar los cinco encuentros que tiene por delante, pero eso no le garantiza un lugar en el Reducido. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Por último, el Cruzado es de los tres equipos de Mendoza que menos posibilidades tiene. Suma 39 unidades y solamente 15 puntos en disputa. Está a seis del último equipo que estaría clasificando (San Martín SJ) y no tiene margen de error. Si llega a ganar los cinco partidos estará en una posición expectante, aunque también estará pendiente de lo que suceda con aquellos equipos que también buscan el mismo objetivo. Lleva dos encuentros sin triunfos, sumatoria que lo dejó afuera de zona de clasificación, y si bien de local hace 9 que no pierde (4 victorias y 5 empates), de visitante tiene esa misma marca sin ganar.