Qué necesita Independiente Rivadavia para lograr el ascenso: posibilidades, cruces y más

Independiente Rivadavia continúa en la pelea por el ascenso: el lunes pasado le ganó a Brown de Adrogué y quedó a dos puntos de Barracas Central, líder de la Zona B de la Primera Nacional.

Para llegar a disputar una final mano a mano con el primero de la Zona A, la Lepra debe ganar su partido frente a San Martín de San Juan, el cual se disputará en la vecina provincia el próximo lunes a partir de las 17. Esta será la última fecha del torneo.

Además, se tienen que dar las derrotas de Barracas Central (que juega de visitante contra Villa Dálmine) y de Ferro (que supera a la Lepra por un punto y va a la cancha de Almagro). O al menos aguardar que Barracas empate y que el Azul lo supere por diferencia de gol. En el caso del Verdolaga, un empate más un triunfo de Independiente ubicará al elenco mendocino por encima en la jornada de cierre.

En caso de que no se den estos resultados, la Lepra irá al reducido por el segundo ascenso, siempre que no pierda y no lo supere su perseguidor directo, Güemes (juega contra Deportivo Morón, que también tiene chances matemáticas).

El flaco Quiroga autor del primer gol de Independiente Rivadavia ante Brow de Adrogué. Este partido fue clave para que la Lepra se meta en la lucha por el ascenso.

¿Cómo será la final por el ascenso directo?

La resolución de los ascensos de la Primera Nacional a la próxima Liga Profesional de Futbol (LPF) será de la siguiente manera:

Los dos primeros de cada zona jugarán por el boleto directo a un sólo partido y en cancha neutral.

En caso de empate habrá alargue de 30 minutos y de persistir la igualdad se definirá desde el punto penal.

El perdedor se sumará luego a la fase Semifinal del reducido donde estarán los tres ganadores del cruce de cuartos.

La Lepra se mete en la lucha por el ascenso a Primera Nacional.

¿Qué equipos disputarán el Reducido?

Los equipos ubicados en las posiciones 2, 3 y 4 de la zona A y 2, 3 y 4 de la B. En total serán 6.

Primera Fase: 2º de Zona “A” con 4º Zona “B”; 2º de Zona “B” con 4º Zona “A” y 3º de Zona “A” con 3° Zona “B”.

La instancia se jugará a doble partido (local y visitante).

Si hubiera empate (puntos y goles) en el segundo partido no habrá alargue y se definirá por penales.

El ganador del reducido obtendrá el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.