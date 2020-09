¿Qué le picó a Cristiano Ronaldo que no jugará contra Croacia?

Este sábado, a las 15.45, Portugal inicia la UEFA Nations League frente a Croacia en Oporto, por la primera fecha del Grupo C de la Zona A, que también comparte con Francia y Suecia. Y en este choque, la estrella del elenco portugués no estará. Cristiano Ronaldo será la gran ausencia por un imprevisto que sucedió en la semana. ¿Qué pasó?

El crack de Juventus sufrió una infección en el pie que no le permitió entrenar con el resto de sus compañeros en los últimos días. Si bien los motivos de la infección no se hicieron oficiales, se dedujo que fue por una picadura de abeja. No obstante eso, dependerá de la evolución de la infección para saber si tampoco estará en el compromiso que su seleccionado tiene el martes, día en que Portugal visita a Suecia por la segunda jornada.

Por su parte, en la Selección subcampeona del Mundial de Rusia 2018, no estarán Luka Modric ni Ivan Rakitic.