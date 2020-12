¡Qué golazos, por favor! Las tres obras de arte que competirán por el Puskas 2020

La FIFA definió los tres mejores goles de la temporada, que competirán por el tradicional premio Puskas edición 2020.

Los uruguayos Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) vs. Ceará y Luis Súarez (Barcelona) vs. Mallorca y el coreano Son Heung-Min (Tottenham) vs. Burnley son las obras de arte que avanzaron a la final en busca de la gran distinción. Golazos los tres.

La gala se realizará el 17 de diciembre en Suiza y allí sabremos cuál fue el mejor gol del año según el voto de especialistas.

Dan ganas de elegirlos a todos...