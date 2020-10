¿Qué dijo Vivian tras quedarse parado en la largada de la final en Alta Gracia?

Franco Vivian regresó al Súper TC2000 este fin de semana en el autódromo de Alta Gracia luego de algunos años de ausencia. En la final, partía desde la segunda colocación, pero se quedó parado cuando el semáforo se apagó y quedó último.

“Lamentablemente me quedé parado, era la primera vez que hacía una largada en el fin de semana con estos autos con turbo, pensé que como la pista tenía buen grip no hacía falta tanto acelerador pero, la verdad es que tenía que haberlo acelerado a fondo para que cargue bien el turbo y poder largar. Error de inexperiencia con estos motores, duele mucho porque largábamos en primera fila y era una buena oportunidad que tenía. Ya está, no se puede volver atrás”, comentó Vivian.

Cuando se le preguntó sí había ensayado largada detenida anteriormente, relató: “Este fin de semana no había practicado largadas, si lo había realizado cuando hicimos la prueba y una sola vez. Es muy débil el embrague de los autos, por eso no se puede practicar mucho. Quizá ahora pensando en retrospectiva tendría que haber practicado más largadas a lo largo del fin de semana para que justamente no me pase esto”.

Y concluyó: “El balance general es bueno pero estoy amargado, tenía una gran oportunidad y la desperdicié”.